Hamburg (ots) - Hohes Leistungsniveau bestätigt: Die EOS Holding erhält erneut die Ratingnote A. Die Prüfer der Euler Hermes Rating bescheinigten dem Inkassospezialisten somit eine gute Bonität - und das bereits zum 14. Mal in Folge. Sie hoben besonders die Marktführerschaft des Unternehmens in Deutschland sowie seine starke Marktposition in West- und Osteuropa hervor. Auch die langjährige Erfahrung in der Bearbeitung notleidender Forderungen und im Forderungskauf trug zum Urteil bei.



"Wir haben im vergangenen Geschäftsjahr 0,5 Milliarden Euro in Forderungen investiert", sagt Justus Hecking-Veltman, Geschäftsführer der EOS Gruppe und verantwortlich für Finanzen. Das zeige, wie wichtig dieses Geschäftsfeld auch weiterhin für die EOS Gruppe ist.



"Speziell der Ankauf von besicherten Forderungsportfolios ist ein reizvoller Wachstumsmarkt für uns", erläutert Hecking-Veltman. Das geht auch aus dem Prüfungsbericht hervor: Denn positiv bewertete Euler Hermes Rating in diesem Jahr ausdrücklich den kontinuierlichen Auf- und Ausbau von Know-how in der Immobilienbewertung, -entwicklung und -verwertung. "Wir sind in diesem Geschäftsfeld inzwischen in elf europäischen Ländern aktiv und weitere werden folgen."



In der Folge attestierten die Prüfer EOS ein geringes Finanzrisiko aufgrund der überaus stabilen Cashflows sowie des anhaltend sehr hohen und konstanten Ertragsniveaus.



Die EOS Gruppe



Die EOS Gruppe ist einer der führenden internationalen Anbieter von individuellen Finanzdienstleistungen. Den Schwerpunkt bildet das Forderungsmanagement. Im Kern stehen dabei drei Geschäftsfelder: Treuhandinkasso, Forderungskauf und Business Process Outsourcing. Mit rund 7.000 Mitarbeitern bietet EOS seinen rund 20.000 Kunden in 26 Ländern der Welt mit mehr als 55 Tochterunternehmen finanzielle Sicherheit durch maßgeschneiderte Services im B2C- und B2B-Bereich an. In einem internationalen Netzwerk von Partnerunternehmen verfügt die EOS Gruppe über Ressourcen in über 180 Ländern. Hauptzielbranchen sind Banken, Versorgungsunternehmen, der Telekommunikationsmarkt, die Öffentliche Hand, der Immobiliensektor sowie E-Commerce.



OTS: EOS Holding GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/42902 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_42902.rss2



Pressekontakt: Laya Moghaddam, Senior Public Relations Consultant Tel.: +49 40 2850-1997, E-Mail: l.moghaddam@eos-solutions.com



Berit Ewald, Teamleiterin Corporate Communications Tel.: +49 40 2850-1566, E-Mail: b.ewald@eos-solutions.com