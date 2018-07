Das nennt man Nägel mit Köpfen machen: Der Elektroauto-Pionier Tesla baut in China eine Fabrik. Als Standort ist ein Gelände bei Shanghai vorgesehen. Wenn alles nach Plan verläuft, sollen in der zukünftigen Tesla-Fabrik dann bis zu 500.000 Autos pro Jahr vom Band rollen. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll sich Tesla-Chef Elon Musk mit den chinesischen Behörden bereits geeinigt haben: Der Bau der Fabrik sei beschlossene Sache. Der US-Konzern habe die Erlaubnis, die Fabrik in Eigenregie ... (Claudia Wallendorf)

