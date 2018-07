Zürich - Die Bilanzen der Schweizer Unternehmen haben sich mit Blick auf die Pensionspläne 2017 weiter verbessert. Im internationalen Vergleich steht die Schweiz damit gut da, wie das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht aufzeigt. Die aktuelle Marktentwicklung lässt aber befürchten, dass in Zukunft in der Vorsorge nicht mehr so hohe Renditen erzielt werden können.

Der durchschnittliche Deckungsgrad - also das Verhältnis von Pensionsvermögen zu Pensionsverpflichtungen - der dreissig grössten Unternehmen der Schweizer Börse (SLI) verbesserte sich 2017 auf 85 Prozent von 80 Prozent. Bei Nichtberücksichtigung der nichtgedeckten Verpflichtungen verbesserte sich der Deckungsgrad 2017 auf 91 Prozent von 86 Prozent.

Gestiegene Renditen dank boomenden Börsen

Diese hohen Werte ergeben sich deshalb, weil fast alle SLI-Unternehmen (95 Prozent) nach den internationalen Rechnungslegungsstandards IFRS und US-GAAP bilanzieren. Danach müssen sämtliche leistungsorientierten Vorsorgepläne inner- und ausserhalb der Schweiz zur Berechnung der Deckungssituation herangezogen werden.

Entsprechend weichen die von Willis Towers Watson ausgewiesenen Werte von anderen jüngst publizierten Deckungsraden deutlich ab. So hatte Ende Mai Swisscanto für Schweizer Unternehmen einen durchschnittlichen Deckungsgrad von knapp 114 Prozent ...

