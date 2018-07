Reden wir von Technologie, denken wir hierzulande automatisch an Amazon, Facebook oder Google. Aber auch außerhalb der USA findet man derartige Unternehmen - in China. Deren größter Trumpf: der gewaltige Kundenstamm. Drei dieser chinesischen Tech-Giganten, nämlich Baidu, Alibaba und Tencent wurden nun in einen Index verpackt - den BAT-Index, der die Kursentwicklung dieser drei chinesischen Tech-Werte abbildet. Es handelt sich hierbei um einen Net Total Return Index, welcher die Nettodividenden in den Index reinvestiert. Auf diesen Index hat das X-markets-Team nun ein Index-Zertifikat emittiert. Mit dem BAT-Index-Zertifikat nehmen Anleger eins zu eins an der Wertentwicklung des Index ohne Laufzeitbegrenzung und ohne Managementgebühren teil. ...

