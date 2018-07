Eine Gruppe von Gläubigern plant ein Verfahren gegen die HSH Nordbank in Deutschland. Dabei wollen sie vertrauliche Unterlagen erstreiten.

Der Verkauf der HSH Nordbank ist noch nicht mal endgültig abgeschlossen, da droht der Landesbank sowie ihren neuen Eigentümern bereits neuer Ärger. Eine Gruppe von Gläubigern, die der Bank über nachrangige Anleihen Kapital geliehen haben, will in den USA Einsicht in wichtige Unterlagen erstreiten. Unter anderem verlangen die Investoren die Herausgabe des Kaufvertrags, den die bisherigen Eigentümer - die Länder Hamburg und Schleswig-Holstein sowie die dortigen Sparkassen - mit den Käufern - einer Bietergruppe rund um die US-Investoren J.C. Flowers und Cerberus - geschlossen haben. Das geht aus Unterlagen hervor, die der WirtschaftsWoche vorliegen.

Die Gläubigergruppe vertritt insgesamt mehr als 900 Millionen Euro Hybridkapital. Zu ihr gehören unter anderem Fonds des US-Finanzinvestors Blackstone und des deutschen Anbieters Hansainvest. Der Kauf der Anleihen war für die Fonds bisher kein besonders gutes Geschäft. Da die HSH im Jahr 2017 einen Verlust von 453 Millionen Euro machte, musste sie den Klägern keine Zinsen zahlen.

Die Investorengruppe wirft der Bank nun vor, diesen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...