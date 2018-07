Das Internationale Übereinkommen sieht ein sicheres und umweltgerechtes Recycling von Schiffen vor. Bisher werden viele deutsche Schiffe ohne Umweltauflagen in Südostasien verschrottet.

Ausgediente Schiffe sollen umweltgerechter und sicherer abgewrackt werden - das sieht ein internationales Übereinkommen vor. Deutschland will diese Konvention aus dem Jahr 2009 nun ratifizieren, ihm also beitreten. Das Kabinett hat am Mittwoch einen entsprechenden Gesetzentwurf beschlossen.

Das Internationale Übereinkommen von Hongkong sieht ein sicheres und umweltgerechtes Recycling von Schiffen vor. Bisher wurden und werden viele Schiffe ohne Umweltauflagen in Südostasien verschrottet, dies soll durch das Übereinkommen eingedämmt werden. Außerdem sollen die Arbeitsbedingungen ...

