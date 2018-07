Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (13.03 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.776,20 -0,73% +2,27% Euro-Stoxx-50 3.437,45 -1,03% -1,90% Stoxx-50 3.068,19 -1,01% -3,45% DAX 12.470,05 -1,11% -3,46% FTSE 7.611,95 -1,04% -0,61% CAC 5.374,84 -1,10% +1,17% Nikkei-225 21.932,21 -1,19% -3,66% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,69% +29

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 73,66 74,11 -0,6% -0,45 +24,0% Brent/ICE 77,22 78,86 -2,1% -1,64 +19,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.250,51 1.255,47 -0,4% -4,96 -4,0% Silber (Spot) 15,94 16,06 -0,8% -0,12 -5,9% Platin (Spot) 840,75 846,75 -0,7% -6,00 -9,6% Kupfer-Future 2,75 2,83 -3,0% -0,08 -17,6%

Der Handelsstreit lässt auch die Rohstoffmärkte nicht ungeschoren. Unter anderem geraten die Ölpreise unter Druck. Im Handel fürchtet man eine Konjunktureintrübung mit sinkender Nachfrage nach Rohstoffen.

Gold ist trotz der politischen Unsicherheit nicht gefragt. Anleger, die ihr Geld in Sicherheit bringen wollten, kauften statt Gold lieber Yen oder US-Staatsanleihen, heißt es.

AUSBLICK AKTIEN USA

Der Dow-Jones-Index könnte schon zur Eröffnung über 200 Punkte verlieren. Händler sehen im Verlauf Potenzial für einen möglichen Ausverkauf am US-Aktienmarkt. Bereits in Asien und Europa haben die neuen Zolldrohungen von US-Präsident für heftige Abgaben an den Aktienmärkten gesorgt. Das Weiße Haus droht, chinesische Exportgüter im Wert von 200 Milliarden Dollar ab September mit Zöllen von 10 Prozent zu belegen. Die Regierung in Peking reagiert umgehend und kündigt ihrerseits "Gegenmaßnahmen" an. Der Handelskonflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt eskaliert damit weiter. Seit vergangenen Freitag gelten bereits US-Zölle von 25 Prozent auf chinesische Waren im Wert von 34 Milliarden Dollar und die Gegenzölle Chinas in gleicher Höhe auf US-Einfuhren. Es werde interessant sein zu beobachten, wie weit die negative Marktreaktion gehe. Bei den bisherigen Zollankündigungen schien die Schockstarre zügig nachgelassen zu haben. Der Yen komme bereits wieder zurück und gebe die Aufschläge fast komplett wieder ab, so eine Stimme im Handel.

Die Pfizer-Aktie verliert vorbörslich 0,9 Prozent. Der Pharmakonzern hat auf Druck des US-Präsidenten Preiserhöhungen verschoben.

Facebook fallen um 0,9 Prozent. Das soziale Netzwerk muss in Großbritannien eine Strafe wegen des Datenskandals zahlen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

-US 14:30 Erzeugerpreise Juni PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm Kernrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestände (Woche)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen bauen die Verluste aus. Nach Tagen der Ruhe eskaliert der Handelsstreit zwischen den USA und China weiter. Die Märkte hätten lange Zeit von Deregulierung und Globalisierung profitiert, nun seien sie mit Deglobalisierung und Regulierung konfrontiert. Im Blick steht zudem der Nato-Gipfel: "Mal sehen, ob Trump Entgegenkommen in der Zoll-Frage zeigt, wenn die Nato-Partner die Militärausgaben wie von ihm gefordert hochfahren sollten", sagt ein Marktteilnehmer. Minenwerte stellen mit einem Abschlag von 3,2 Prozent den größten Verlierer der Sektorindizes. Der wachsende Protektionismus werde das Wirtschaftswachstum in China belasten, so Aktienhändler. Darunter dürfte die Nachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt nach Rohstoffen leiden. Als leichte Enttäuschung bezeichnet ein Händler das neue Gebot von 21st Century Fox für Sky. Sky verlieren 0,4 Prozent. Mit Vorlage der Naturkatastrophenbilanz erholen sich Munich Re von den Tagestiefs. Munich Re geben 0,7 Prozent nach. Positiv bewerten Marktteilnehmer den Kauf von Prodomax Automation durch Jenoptik. Die Aktie gehört mit einem Plus von 1,3 Prozent zu den wenigen Gewinnern im TecDAX. Positiv bewerten Marktteilnehmer auch das Gebot von Bechtle (plus 3,5 Prozent) für Inmac WStore.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.19 Uhr Di, 17.28 Uhr % YTD EUR/USD 1,1712 -0,23% 1,1734 1,1732 -2,5% EUR/JPY 130,28 -0,01% 130,28 130,47 -3,7% EUR/CHF 1,1651 +0,04% 1,1634 1,1646 -0,5% EUR/GBP 0,8840 -0,03% 0,8845 1,1318 -0,6% USD/JPY 111,23 +0,21% 111,04 111,21 -1,3% GBP/USD 1,3249 -0,20% 1,3265 1,3277 -2,0% Bitcoin BTC/USD 6.396,30 -0,1% 6.366,69 6.396,98 -53,2%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Mit deutlichen Abgaben haben die Börsen auf neue Strafzolldrohungen der USA reagiert. China könnte nun "Feuer mit Feuer bekämpfen", kommentierte ein Marktteilnehmer das neueste Kapitel im Zollstreit. Die Möglichkeiten, Gegenzölle zu erheben, seien zwar begrenzt, weil das Volumen der nach China importierten US-Produkte geringer ausfalle als die nun mit Zöllen bedrohten China-Ausfuhren in die USA. China könnte daher auf andere Maßnahmen ausweichen, indem es etwa die Aktivitäten von US-Unternehmen in China durch schärfere Gesetze erschwere oder US-Anleihen verkaufe. Denkbar sei auch, dass China die Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea störe. Einige Aktien konnten sich der schlechten Stimmung in China entziehen. In Shenzhen stiegen Alcha Aluminium und Hanrui Cobalt um das Tageslimit von 10 Prozent. Sie profitierten vom Plan des US-Elektroautoherstellers Tesla, eine Fabrik in Schanghai zu bauen. Der Yen profitierte von der Eskalation als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten. Zuletzt erholte sich der US-Dollar etwas. Verkauft wurden in Tokio besonders Aktien von Unternehmen, für die China ein wichtiger Absatzmarkt ist. Yaskawa Electric büßten 1,6 Prozent ein. Omron verloren ebenfalls 1,6 Prozent. Im übrigen Exportsektor verbilligten sich die Aktien der Automobilhersteller Honda, Nissan und Toyota um 0,3 bis 2,1 Prozent. Vergleichsweise gut hielt sich die Börse in Seoul. Gestützt wurde der Markt von Posco und Korean Air, die um je 1 Prozent zulegten. Auch der Bausektor verzeichnete Kursgewinne.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zur Wochenmitte leicht zuück. Vor dem Hintergrund der weiteren Stabilisierung setzen die Credit Spreads ihre Einengung fort. Die Stabilisierung der Zinsdifferenzen hält nach Aussage der Commerzbank das Emissionsfenster offen. Sollten Handelskriegsängste keinen Strich durch die Rechnung machen, könnten erfolgreiche Transaktionen eine weitere Stimmungsaufhellung bewirken. In den nächsten Tagen stünden Emissionen von K+S, ADO Properties und Greek Telco OTE an.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Daimler und Bosch testen fahrerlosen Shuttle-Service in Kalifornien

Der Autobauer Daimler und der Zulieferer Bosch wollen einen fahrerlosen Shuttle-Service in Kalifornien testen. Der Dienst solle in der zweiten Jahreshälfte 2019 "auf ausgewählten Strecken in einer kalifornischen Metropole" starten, teilten beide Unternehmen mit. Per Smartphone sollen die Nutzer sich dann ein selbstfahrendes Auto vor die Tür bestellen können.

Siemens Gamesa bestückt Windparks in Südafrika mit 250 MW Leistung

Siemens Gamesa wird ab dem nächsten Jahr zwei neue Windparks in Südafrika mit eigenen Anlagen mit einer Nennleistung von je 2,3 Megawatt beliefern. Mit zusammen 109 Windrädern kommen die in den beiden westlichen Provinzen Nordkap und Westkap geplanten Windparks auf eine Gesamtleistung von 250 Megawatt. In Betrieb gehen sollen sie 2020, wie der mehrheitlich dem Siemens-Konzern gehörende Windanlagenhersteller mitteilte. Siemens Gamesa wird die Parks über 10 Jahre betreiben und warten.

Schäden durch Naturkatastrophen im Halbjahr unter Durchschnitt

Im ersten Halbjahr 2018 haben Naturkatastrophen weltweit deutlich weniger Schäden verursacht als üblich. Sie summierten sich nach vorläufigen Zahlen laut Munich Re auf rund 33 Milliarden US-Dollar. Dies sei der niedrigste Wert seit 2005 mit inflationsbereinigt 29 Milliarden Dollar. Die Gesamtschäden betrugen damit etwa die Hälfte des Vorjahreswertes und des preisbereinigten Durchschnitts der vergangenen 30 Jahre.

Bechtle will französischen IT-Anbieter Inmac Wstore kaufen

Der IT-Dienstleister Bechtle steht vor der größten Übernahme in der Unternehmensgeschichte. Er will den französischen IT-Anbieter Inmac Wstore S.A.S. erwerben. Angaben zum Kaufpreis machte Bechtle nicht. Eine Unternehmenssprecherin sagte auf Anfrage, üblicherweise zahle Bechtle bei Zukäufen das Acht- bis Zehnfache des Vorsteuerergebnisses.

Cropenergies setzt auf Kraftstoffe aus erneuerbaren Energien

Nach einem schwachen Start in das Geschäftsjahr 2018/19 setzt die Südzucker-Tochter Cropenergies in den nächsten Monaten auf eine Erholung der Ethanolpreise und Ergebnisse. Längerfristig stützt das Unternehmen seine Hoffnungen auf Brüssel. Dort hätten sich Verhandlungsführer von Europäischem Parlament, Rat und Kommission geeinigt, den Mindestanteil von erneuerbaren Energien im Verkehr von 10 Prozent 2020 auf 14 Prozent 2030 anzuheben.

Deutz steigert Betriebsergebnis deutlich - Streik bei Zulieferer bremst

