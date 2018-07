Der Bankenverband von Paraguay setzt Panini Vision X und Avantor ein

TURIN (Italien) und DAYTON, Ohio (USA), 10. Juli 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Panini (http://www.panini.com/), der Weltmarktführer für dezentrale Scheckerfassung, kooperiert mit J.Fleischman (http://www.jfleischman.com/), einem internationalen Technologie-Distributor, um die Digitalisierung von Schecks in Paraguay einzuführen. Die Unternehmen haben den Bankenverband von Paraguay mit dem Panini Vision X -Scheckscanner ausgestattet, mit dem die Digitaliserung von Schecks am Ort der Vorlage ermöglicht wird, unter anderem an Bankschaltern, um eine nahtlose Digitalisierung der Papierschecks zur Einlösung zu ermöglichen.

"Wir haben uns für den Panini Vision X (http://www.panini.com/en/products-batch-scanners/vision-x) -Scheckscanner aufgrund seiner Zuverlässigkeit, Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und hervorragenden Referenzen entschieden", sagt Fernando Bazán, General Manager von J.Fleischman. "Die Fähigkeit des Scanners von Panini, ultraviolette Markierungen auf Dokumenten zu erkennen, wurde im Rahmen des Projekts der Bankenverbands von Paraguay ebenfalls als entscheidender Faktor für die Betrugsbekämpfung angesehen."

Die kürzlich erfolgte Implementierung beim Bankenverband in Paraguay ist auch die erste groß angelegte Einführung von Avantor (http://www.panini.com/en/software/device-management-software), dem Scanner-Überwachungssystem von Panini, außerhalb von Nordamerika. "Wir haben uns für Avantor entschieden, weil das Projekt eine robuste Plattform erforderte, um alle Scanner bei den Kunden in Echtzeit proaktiv anzuzeigen und zu verwalten", fügt Bazán hinzu. Panini Avantor bietet professionelle Vermögensverwaltung, Performance-Optimierung und Gerätesicherheit - alles in einem modularen und erweiterbaren System, das an die unterschiedlichsten Geschäftsanforderungen angepasst werden kann.

"Dieses Projekt hat den Prozess der Scheckeinlösung in Paraguay digitalisiert, der zuvor von der cámara compensadora de cheques (Scheckabteilung der Zentralbank) manuell durchgeführt wurde", erklärt Bazán. "Heute verfügen alle Banken über einen Vision X-Scanner an ihren Schaltern und alle Schecks werden vor Ort und in Echtzeit erfasst. Die Einlösung der Schecks erfolgt nahtlos über die vom Panini-Scanner aufgenommenen Bilder."

"Die Vorteile und die Effizienz sind unbestreitbar", sagt Paula Marques, Account Managerin für Lateinamerika bei Panini. "Wir freuen uns, mit J.Fleischman und Precodata eine starke und produktive Beziehung zu haben, die diese große Transformation im Scheckabwicklungsprozess ermöglicht."

Über Panini

Panini wurde in Turin, Italien, gegründet und ermögicht es seinen Kunden seit siebzig Jahren, von Verschiebungen auf dem globalen Markt für Zahlungsabwicklung zu profitieren. Panini blickt auf eine lange Geschichte technologischer Innovationen zurück und setzt das Know-how des Unternehmens in Bezug auf Forschung und Entwicklung gewinnbringend ein. Die marktführenden Lösungen von Panini basieren auf modernsten Entwicklungsressourcen und Produktion mit ISO-9001-zertifizierter Qualität. Panini bietet Lösungen zur Scheckerfassung an, mit denen Kunden die Vorteile und die Effizienz der digitalen Transformation des Papierschecks voll ausschöpfen können. Das Ergebnis ist die weltweit größte installierte Basis von Scheckerfassungssystemen, die nun fast eine Million Geräte umfasst. Die skalierbaren Lösungen zur Scheckerfassung decken die gesamte Bandbreite verteilter Abwicklungsmöglichkeiten für Schecks ab, einschließlich der Erfassung durch Bankmitarbeiter, Erfassung am Bankschalter, Erfassung und Einzahlung aus der Ferne und Überweisungsverarbeitung. Das Unternehmen bietet Lösungen auf globaler Basis an und unterhält direkte Niederlassungen in den USA für Nordamerika und in Brasilien für die lateinamerikanischen Märkte. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.panini.com (http://www.panini.com/).

Über J.Fleischman

J.Fleischman ist ein Unternehmen mit fast 30 Jahren Erfahrung auf dem paraguayischen Markt. Das Unternehmen ist Distributor von internationalen Unternehmen wie unter anderem Ricoh, Panini und NCR. Das Unternehmen integriert Lösungen, die das Potenzial der Geschäfte ihrer Kunden verwirklichen, ihre Prozesse effizienter machen und die Erfahrungen verbessern.

Über Precodata

Precodata SA ist darauf ausgerichtet, qualitativ hochwertige Lösungen, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Vertraulichkeit anzubieten, und konzentriert sich dabei auf die Verarbeitung von physischen oder elektronischen Zahlungsmitteln und damit verbundenen Aktivitäten sowie die Entwicklung und Anwendung von Technologie und Innovation.

Jessica Back, Marketing Communications

jess.back@panini.com (mailto:jess.back@panini.com)

+1 937.528.4636

This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.

The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.

Source: Panini via Globenewswire