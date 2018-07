FINRA ermutigt Broker, jegliche Aktivitäten im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten offenzulegen LSE führt online-zertifizierten Krypto-Lehrgang ein Bitcoin verdrängt nationale nigerianische Währung

Der Markt für Kryptowährungen geht zurück. In den letzten 24 Stunden kam es bei einem Großteil der Kryptowährungen zu weiteren Kursstürzen. Die Kapitalisierung des gesamten Marktes liegt etwas über 250 Mrd. US-Dollar, während die Kapitalisierung ohne Bitcoin bei über 140 Mrd. US-Dollar liegt. Trotz der großen Einbrüche in diesem Jahr ziehen Kryptowährungen weiterhin die Aufmerksamkeit von den bekanntesten Institutionen auf der ganzen Welt auf sich, unter anderem von Universitäten. Die britische LSE (London School of Economics) will nun virtuelle Währungen in ihren akademischen Lehrplan einführen. Werfen wir nun einen Blick auf Amerika, wo die Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) eine Bekanntmachung über digitale Vermögenswerte veröffentlicht hat. Die amerikanische Behörde ermutigt Brokerfirmen, jegliche Verbindungen mit virtuellen Vermögenswerten offenzulegen. Es hat den Kryptowährungsmarkt mit besonderer Aufmerksamkeit beobachtet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...