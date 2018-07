Unsicherheit an europäischen Aktienmärkten nach neuen Zöllankündigungen DE30 testet wichtige Unterstützung bei 12.450 Punkten Koreanische Behörden führen Ermittlungen gegen Daimler (DAI.DE) und Volkswagen (VOW.DE) durch

Es scheint, als ob ein paar ruhigere Handelstage heute zu viel für die Welt sind. Die Vereinigten Staaten kündigten eine weitere Liste chinesischer Waren an, die von Zöllen betroffen sein werden, diesmal im Wert von 200 Mrd. US-Dollar. Im Gegenzug war während der asiatischen Sitzung heute ein Rückgang der Aktien zu beobachten, wobei die chinesischen Aktienmärkten die größte Verluste aufwiesen. Die europäischen Aktienmärkte eröffneten am Mittwoch tiefer, da sich die Anleger von riskanteren Anlagen abwandten. Auslöser waren die von den USA angekündigten neuen Strafzölle auf zahlreiche chinesische Waren. Kursrückgänge in ähnlicher Größenordnung wurden in den ersten Minuten der europäischen Sitzung beobachtet. Alle 19 Branchenindizes des EuroStoxx 600 haben den Mittwoch schwächer begonnen. Der stärkste Rückgang war aufgrund des Abverkaufs von Rohstoffen bei Bergbauunternehmen zu sehen. Immobilienunternehmen scheinen gegenüber den eskalierenden Handelsspannungen ...

