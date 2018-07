Chinesische und ausländische Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Finanzwesen und Vermögensverwaltung führen intensive Gespräche über neue Ansätze für Offenheit und Regulierungen



Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Am 7. Juli wurde das 2018 Qingdao - China Wealth Forum unter dem Motto "Neue Modelle für Offenheit und Regulierungen erkunden" im Crowne Plaza Qingdao Ocean Spring Resort eröffnet. Während der zweitägigen Veranstaltung diskutierten die Teilnehmer über offene Märkte und Innovationen im Finanzsektor ebenso wie über Regulierungen für die Finanzbranche und Finanzdienstleistungen für die Realwirtschaft und boten einen vielfältigen und offenen Marktplatz der Ideen für die Vermögensverwaltungsbranche.



Der stellvertretende Parteisekretär und Gouverneur der Provinz Shandong, Gong Gong, hatte einen offenen Brief an das Forum gerichtet, der vom Vize-Gouverneur der Provinz Shandong, Sun Jiye, auf der Auftaktveranstaltung verlesen wurde. Der stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der China Insurance Regulatory Commission (CIRC, Chinesische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen), Zhou Liang und Liang Tao, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der China Securities Regulatory Commission (CSRC, Chinesische Börsenaufsicht), Fang Xinghai, sowie der stellvertretende Direktor des Staatlichen Gremiums des Zentrums für Entwicklungsforschung, Wang Yiming, hielten Keynote-Reden. Die Ansprache auf der Auftaktveranstaltung kam von Meng Fanli, Parteisekretär und Bürgermeister von Qingdao. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der US-amerikanischen Notenbank, Alan Greenspan, nahm an dem Gespräch mit den anderen Teilnehmern über eine Video-Live-Zuschaltung teil.



In seinem Brief schrieb Gong, dass die Provinz Shandong ab sofort Reformen in Angriff nehme und den Weg für weitere Schritte frei mache. Der Kurs der Entwicklung in der Provinz habe noch mehr Schwung und Dynamik aufgenommen als zuvor. Die Provinz setzt derzeit mit großen Ernst die "Vorschläge zum Sozialismus chinesischer Prägung in einem neuen Zeitalter" von Xi Jinping sowie die auf dem 19. Nationalen Volkskongress der KP China verabschiedeten Leitlinien um. In diesem Rahmen werden Schritte unternommen, um Veränderungen bei Qualität, Effizienz und Dynamik der Wirtschaft voranzubringen und eine Entwicklung zu erreichen, die auch in Sachen Qualität ein deutlich höheres Niveau erreicht, und das in enger Anlehnung an das neue Entwicklungskonzept. Die meiste Beachtung erhielt Präsident Xi Jinping, der auf dem Shanghai Cooperation Organisation Qingdao Summit eine wichtige Rede hielt, in der er die Richtung für die Entwicklung der Provinz vorzeichnete. Die von Präsident Xi aufgezeigten Wege werden als Versprechen auf die Eröffnung einer Vielzahl von Chancen betrachtet. Shandong ist für weitere Entwicklungen gut gerüstet, um diese Chancen auch zu nutzen. Die Provinz hieß Unternehmer aus China und dem Ausland herzlich willkommen. Diese stehen bereit, um hier zu investieren und Geschäfte aufzubauen, gemeinsam mit andern Entwicklungsmöglichkeiten zu ergreifen und eine besser Zukunft zu gestalten.



Meng Fanli sagte in seiner Rede, dass Qingdao bei all seinen derzeitigen Aktivitäten voll auf die Vorschläge vertraue, die Präsident Xi Jinping in seiner Keynote-Rede während seines Besuchs in Shandong gemacht hat. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass sich der Geist der Worte des Präsidenten auch in der erfolgreichen Durchführung des Shanghai Cooperation Organisation Qingdao Summit widerspiegele, der sich insbesondere mit Innovationen und harter Arbeit und mit dem Ziel beschäftigt habe, all diese Tätigkeiten auf ein neues Niveau zu heben. Wir arbeiten auf der Grundlage des Gesamtkonzepts, das die Entwicklung der Realwirtschaft unterstützt, Risiken im Finanzwesen vermeiden hilft, die Bemühungen für eine Öffnung ausweitet und die Entwicklung der Finanzbranche, insbesondere im Sektor für Vermögensverwaltung, beschleunigt. Vor diesem Hintergrund unternehmen wir derzeit alles, um die nötigen Vorarbeiten im Finanzbereich abzuschließen, ein ordentliches Umfeld für das Finanzwesen zu schaffen, die Transformation von Qingdao hin zu einer internationalen Drehscheibe für die Vermögensverwaltung zu beschleunigen und gleichzeitig die Anforderungen zu erhöhen und gemäß diesen neuen Anforderungen das zur Verfügung stellen, was im Hinblick auf die Öffnung und die Entwicklung der Finanzbranche erwartet wird.



An dem Forum nahmen viele bekannte Persönlichkeiten teil, darunter Führungskräfte von nationalen Finanzaufsichtsbehörden, Vorstände von führenden in- und ausländischen Finanzinstitutionen und Vermögensverwaltern, Experten und Meinungsführer aus Bildung und Wissenschaft, Vorstände von städtischen und Provinzbehörden, die mit der Aufsicht über den Finanzsektor betraut sind, sowie Vertreter aus verschiedenen chinesischen Städten.



Im Rahmen des Forums, das von der Stadtverwaltung von Qingdao veranstaltet und vom Caijing-Magazin und von caijing.com.cn organisiert wurde, gab es sechs Plenarsitzungen und fünf Gipfelforen. Die Veranstaltung ist darauf ausgelegt, der chinesischen Vermögensverwaltungsbranche eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen und die Realwirtschaft zu unterstützen. Ziel ist es, eine gewichtige und zukunftsgerichtete internationale Kommunikationsplattform für die Vermögensverwaltungsbranche aufzubauen, um die Kommunikation und weiterführende Gespräche in der gesamten Branche voranzubringen. Während des Forums gab es auch eine Reihe von thematisch ausgerichteten Veranstaltungen. So beschäftigte sich etwa eine Road-Show-Präsentation mit der Frage, wie traditionelle Energieunternehmen die Umwandlung hin zu Unternehmen für neue Energie meistern. Veranstaltet wurde diese vom Qingdao Financial Affairs Office und dem Ableger der China Securities Regulatory Commission in Qingdao. Mittlerweile hat die Chinesische Volksuniversität den jüngsten China Wealth Management Development Index Report (Bericht zum Entwicklungsindex der chinesischen Vermögensverwaltung). Veröffentlicht.



Am 6. Juli kam Meng Fanli mit den Gästen zusammen, die am 2018 Qingdao - China Wealth Forum im Crowne Plaza Qingdao Ocean Spring Resort teilnahmen.



Der stellvertretende Bürgermeister, Liu Jianjun, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil.



OTS: Qingdao Financial Affairs Office newsroom: http://www.presseportal.de/nr/131351 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_131351.rss2



Pressekontakt: Wei Qiu +86-158-9888-2106