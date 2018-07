MotorradreifenDirekt.de verlost noch bis zum 15. August 2018 drei Tickets für die ContiRidingTour 2018 am 14./15. September.

Das streng limitierte Event führt die Teilnehmer ins Korbacher Reifenwerk von Continental und mit dem neuen ContiRoadAttack 3 auf eine Tour quer durch das Waldecker Land.

Motorräder, Reifen, Kraftstoff, Verpflegung und Übernachtung sind inklusive.

Die "Waldeckische Schweiz" im Nordwesten Hessens hat für Biker zwei Highlights parat: Zwischen Eder- und Diemelsee und den Ausläufern des Rothaargebirges wartet ein Paradies für Zweiradfans mit knackigen Kehren, kernigen Kurven und großartigen Panoramen auf. Doch nicht nur das in der Kreisstadt Korbach befindet sich eines der bedeutendsten Werke von Continental. Hier entwickelt und produziert der Reifenhersteller zahlreiche Modelle seiner Motorradreifen, unter anderem den Testsieger ContiRoadAttack 3. Klingt nach einer spannenden Kombination? Stimmt deswegen lädt das Conti-Moto-Team-Korbach bei der ContiRidingTour 2018 am 14./15. September 2018 genau dazu ein. MotorradreifenDirekt.de bietet Tourenfans mit etwas Glück die Chance, bei der streng limitierten Veranstaltung dabei zu sein, und verlost noch bis zum 15. August drei Tickets für das Event.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180711005409/de/

Die ContiRidingTour 2018 führt quer durch das Waldecker Land (Photo: Business Wire)

Und das erwartet die Gewinner: Bei einer exklusiven Werksbesichtigung blicken die Teilnehmer ins Herz der "Reifenbäckerei" und vertiefen im Gespräch mit Entwicklern, Technikern und Testfahrern ihr Reifenwissen. Am nächsten Tag wird dem neuen Tourensportreifen ContiRoadAttack 3 dann auf den Zahn gefühlt bei einer ausgiebigen, dynamischen Rundfahrt mit ortskundigen Guides entlang der Seen und über die Berge des Waldecker Lands. Motorräder, Reifen, Kraftstoff, Verpflegung und Übernachtung in der ehemaligen Residenzstadt Bad Arolsen stellt Continental nur anreisen und das eigene Motorrad-Equipment samt Integralhelm und Führerschein mitbringen muss man noch selbst.

Zur Teilnahme einfach die Aktionsseite von MotorradreifenDirekt.de besuchen: www.motorradreifendirekt.de/b/continental-motorradreifen-contiridingtour-2018. Wer die richtige Antwort auf die Gewinnfrage mit Betreff "ContiRidingTour 2018" an moto_aktion@delti.com schickt, kommt in den Lostopf.

Der ContiRoadAttack 3 ist mehrfacher Testsieger und wurde 2017 unter anderem von der Fachzeitschrift MOTORRAD als bester Tourensportreifen ausgezeichnet. Contis Landstraßenpneus gelten unter den Experten immer schon als Kauftipps. Beim ContiRoadAttack 3 lobten die Tester erneut die Performance, deren positive Eigenschaften bei Nässe noch einmal gesteigert wurden.

Über MotorradreifenDirekt.de

Ob Chopper-, Sport-Touring- oder Rollerreifen: Motorradfahrer finden im Sortiment des renommierten Onlineshops alles, was das Bikerherz begehrt. Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Motoröl ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Das Portfolio der Zweiradreifen-Spezialisten reicht von allen etablierten Motorradreifen Premiumherstellern wie Metzeler, Pirelli, Continental, Dunlop, Bridgestone oder Michelin über renommierte Qualitätsmarken wie Heidenau, Avon, Maxxis oder Mitas.

Onlineshop für Endverbraucher: www.motorradreifendirekt.de

(Österreich: www.motorradreifendirekt.at / Schweiz: www.motorradreifendirekt.ch)

Weitere Onlineshops in Europa: www.pneus-moto.fr (FR), www.motorbandenmarkt.nl (NL), www.moto-pneumatici.it (IT), www.neumaticosdemoto.es (ES), www.moto-tyres.co.uk (UK) und weitere.

Onlineshop für Fachhändler: www.autoreifenonline.de

Über das Unternehmen: www.delti.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180711005409/de/

Contacts:

Delticom AG

Anne Lena Peters

Tel.: +49-511-93634-8909

Fax: +49-511-93634-8301

anne.lena.peters@delti.com

oder

insignis Agentur für

Kommunikation GmbH (GPRA)

Henning Jahns

Tel.: +49-511-132214-14

Fax: +49-511-132214-99

delticom@insignis.de