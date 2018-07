Im vergangenen halben Jahr haben die Windkraftwerke in Nord- und Ostsee mehr als neun Terawattstunden Strom erzeugt. Das Wachstum ist aber verhalten.

Die Windkraftwerke in der Nordsee haben in den ersten sechs Monaten des Jahres 8,17 Terawattstunden Strom erzeugt und damit 5,5 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das entspreche gut 15 Prozent an der gesamten Windstromerzeugung in Deutschland, ...

