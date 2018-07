Der Automobilhersteller Daimler will in Kooperation mit dem Autozulieferer Bosch die Taxibranche revolutionieren. Medienberichten zufolge wollen die beiden Firmen fahrerlose Taxifahrten anbieten. Die Fahrgäste werden die Taxis vermutlich per App bestellen können und das Auto wird die Menschen vollautomatisiert abholen und an ihr Ziel bringen. Erste Testfahrten sollen bereits 2019 in den USA stattfinden.

