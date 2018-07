Von Jenny Strasburg

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Bank hat Richard Chung zum Chef des Aktiengeschäfts in der Region Asien-Pazifik ernannt. Er tritt die Nachfolge von James Boyle an, dessen Ausscheiden in der vergangenen Woche intern kommuniziert worden war.

Chung, der seinen Arbeitsplatz in Hongkong hat und Aktiengeschäfte in Asien ausführt, werde sich weiterhin auf Wertpapierprodukte konzentrieren, geht aus einem internen Schreiben hervor. Eine Sprecherin der Deutschen Bank bestätigte den Inhalt des Memos. Chung habe 20 Jahre Erfahrung, davon 15 Jahre im Handel in Asien, heißt es in dem Schreiben weiter.

Sein Vorgänger Boyle kam 2016 von der Citigroup zur Deutschen Bank. Das Geldhaus schrumpft gerade sein Aktiengeschäft in Asien und weltweit, um Kosten zu senken und sich auf profitableres Geschäft zu konzentrieren.

Die Bank nahm laut dem Memo weitere Beförderungen vor und hob die Bedeutung des Geschäfts in der Region hervor. "Wir unterstützen unser APAC-Aktiengeschäft, das sich in diesem Jahr robust entwickelt hat, weiter nachhaltig", hieß es. Unterzeichnet haben das Memo der Leiter des globalen Aktiengeschäfts, Peter Selman, sowie Stefan Hoops und Tamio Honma, die die institutionelle Kundengruppe weltweit bzw. in Asien betreuen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/bam/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2018 07:27 ET (11:27 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.