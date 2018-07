DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Berenberg: Deutsches Wachstum verstärkt sich im 2Q

Berenberg geht davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum in Deutschland im zweiten Quartal verstärkt hat und rechnet unter bestimmten Voraussetzungen mit einer weiteren leichten Verstärkung. "Die verfügbaren Daten deuten darauf hin, dass die Wirtschaft nicht mehr nur um 0,3 Prozent, sondern um 0,4 Prozent gewachsen ist", schreibt Chefvolkswirt Holger Schmieding in einem Kommentar. Ein Abflauen der Handelsspannungen und eine sinkende Inflation dürften dann laut Schmieding dazu führen, dass das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im dritten Quartal um 0,4 und im vierten Quartal um 0,5 Prozent steigt.

Evans: Mehr FOMC-Mitglieder für Zinsanhebungen wg guter Konjunktur

Der Wachstumsschub durch Steuersenkungen und höhere Ausgaben sowie eine stabilere Inflation haben nach Aussage von Charles Evans, Präsident der Chicago Fed, die Zinserhöhungspläne der Fed für einige Mitglieder des Offenmarktausschusses FOMC akzeptabel gemacht. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Evans, angesichts der starken Wirtschaft könnten Unternehmen und private Haushalte mit höheren Zinsen leben. Evans selbst hatte im Dezember 2017 gegen die damals beschlossenen Zinserhöhung gestimmt.

Commerzbank: Inverse Zinsstruktur allein ändert nicht Fed-Zinskurs

Eine Invertierung der Zinsstrukturkurve alleine würde die US-Notenbank nach Einschätzung der Commerzbank nicht von ihrem Zinserhöhungskurs abbringen - sie würde sie aber auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. "Dazu bräuchte es wohl deutliche Hinweise auf eine drohende Abschwächung der US-Binnenwirtschaft oder eine massive Eintrübung des internationalen Umfelds", schreibt Volkswirt Bernd Weidensteiner in einem Kommentar. Bei einer Invertierung ist die Rendite zweijähriger Treasuries höher als die zehnjähriger.

Nordea: US-Strafzölle gegen China beeinflussen FOMC

Die Verhängung höherer Zölle auf chinesische Einfuhren in die USA dürfte nach Einschätzung von Nordea nicht nur China beeinflussen, sondern auch spürbare Auswirkungen für die USA haben. Während die erste Strafzollrunde im Volumen von 34 Milliarden US-Dollar vor allem Maschinen umfasste, geht es bei der jetzt angekündigten im Wert von 200 Milliarden Dollar um Basiskonsumgüter wie Kleidung, Möbel und Elektronik. "Da diese Güter für einen beträchtlichen Teil des Warenkorbs des Verbraucherpreisindex stehen, könnte die neue Runde der Zölle einen deutlichen Einfluss auf die Verbraucherpreise haben und damit möglicherweise auch auf die Zinsentscheidungen des Offenmarktausschusses FOMC", schreibt Analystin Amy Yuan Zhuang.

EZB teilt bei Dollar-Tender 90,5 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 90,5 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten drei Banken eine Summe von 95,4 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,41 (zuvor: 2,42) Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

IIF: Globale Schuldenquote mit stärkstem Anstieg seit 2016

Die weltweite Verschuldung ist im ersten Quartal nach Angaben des internationalen Bankenverbands IIF so stark wie zuletzt vor zwei Jahren gestiegen. Laut IIF erhöhten sich die Schulden von Staaten, Banken, Unternehmen und privaten Haushalten um 8 auf 247 Billionen US-Dollar, was 318 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) entsprach. Gemessen am BIP handelte es sich um den ersten Anstieg seit über einem Jahr. Besonders deutlich erhöhte sich die demnach die Verschuldung von Staaten, Unternehmen und privaten Haushalten. Die Verschuldung im Finanzsektor wuchs langsamer, lag aber auf einem Rekordniveau.

Schäden durch Naturkatastrophen im Halbjahr unter Durchschnitt

Im ersten Halbjahr 2018 haben Naturkatastrophen weltweit deutlich weniger Schäden verursacht als üblich. Sie summierten sich nach vorläufigen Zahlen laut Munich Re auf rund 33 Milliarden US-Dollar. Dies sei der niedrigste Wert seit 2005 mit inflationsbereinigt 29 Milliarden Dollar.

Trump bei Nato-Gipfel: Deutschland "Gefangener" Russlands wegen Gaslieferungen

US-Präsident Donald Trump hat Deuschland vor dem Nato-Gipfel massiv kritisiert. Deutschland sei wegen seiner Abhängigkeit von Gaslieferungen ein "Gefangener" Russlands, sagte Trump bei einem Frühstück mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. Er kritisierte, dass Deutschland "Milliarden" für Gas an Russland zahle und sich gleichzeitig von der Nato vor Russland beschützen lasse.

Trump trifft Merkel am Rande des Nato-Gipfels

US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) werden sich nach Angaben des Weißen Hauses später am Mittwoch am Rande des Nato-Gipfels in Brüssel zu einem bilateralen Gespräch treffen. Wie Trumps Pressesprecherin Sarah Sanders erklärte, dürfte Trump bei dem Treffen US-Bedenken wegen der deutschen Unterstützung für das russische Gasgeschäft bekräftigen. Trump hatte Deutschland zuvor wegen des Baus der Gaspipeline "Nord Stream 2" scharf kritisiert, und Deutschland vorgeworfen, "Gefangener Russlands" zu sein.

Merkel weist Trumps Vorwurf zu Abhängigkeit von Russland zurück

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump einer Abhängigkeit Deutschlands von Russland zurückgewiesen. Sie wolle "aus gegebenem Anlass" sagen, "dass wir unsere eigenständige Politik machen können" und "eigenständige Entscheidungen fällen können", sagte Merkel am Mittwoch bei ihrer Ankunft beim Nato-Gipfel in Brüssel. Trump hatte Deutschland dort zuvor vorgeworfen, sich durch Gaslieferungen Russlands abhängig von Moskau gemacht zu haben.

Schäuble zeigt Verständnis für Trumps Kritik an deutschen Rüstungsausgaben

In der Debatte um die Höhe der deutschen Verteidigungsausgaben hat Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) Verständnis für die Kritik von US-Präsident Donald Trump gezeigt. "Der US-Präsident hat eine andere Form von Kommunikation, die ist mir fremd, und sie gefällt mir auch nicht", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Doch in der Frage der militärischen Verteilungslasten hat er nicht ganz unrecht."

Von der Leyen verteidigt vor Nato-Gipfel deutsche Verteidigungsausgaben

Vor Beginn des Nato-Gipfels in Brüssel hat Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) den Anstieg der deutschen Verteidigungsausgaben verteidigt. Die Nato habe 2014 gemeinsam beschlossen, die Verteidigungsausgaben bis zum Jahr 2024 schrittweise "in Richtung" von 2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen, sagte von der Leyen am Mittwoch im ARD-Morgenmagazin. Deutschland habe sich schon "kräftig in die Richtung des Ziels bewegt".

Höchststrafe für Beate Zschäpe im NSU-Prozess

Beate Zschäpe ist als Mittäterin an den Morden und Gewalttaten des rechtsextremen NSU zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München verhängte am Mittwoch eine lebenslange Haftstrafe gegen die 43-Jährige. Es stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest.

Zehn Jahre Haft für NSU-Helfer Wohlleben

Der frühere NPD-Funktionär Ralf Wohlleben ist im NSU-Prozess zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das Oberlandesgericht München blieb damit am Mittwoch hinter der Forderung der Bundesanwaltschaft zurück, die für den als NSU-Helfer Angeklagten zwölf Jahre gefordert hatte. Der ebenfalls als Helfer angeklagte André Eminger wurde zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt. Carsten S. erhielt drei Jahre Jugendhaft, der vierte angeklagte Helfer Holger Gerlach drei Jahre Haft.

Verteidiger kündigen Revision gegen Urteil im NSU-Prozess an

Die Verteidiger der zu lebenslanger Haft wegen Mittäterschaft an den Morden und Gewalttaten des rechtsextremen NSU verurteilten Beate Zschäpe haben Revision gegen das Urteil angekündigt. Das kündigte ihr Anwalt Mathias Grasel und auch ihr ursprünglicher Verteidiger Wolfgang Heer am Mittwoch nach dem Urteil des Oberlandesgerichts München an. Über die Revision muss der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheiden.

Seehofer: NSU-Urteil darf "kein Schlusspunkt" sein

Das Urteil im NSU-Prozess darf nach den Worten von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für die deutsche Gesellschaft und die Sicherheitsbehörden "kein Schlusspunkt" sein. "Wir werden nicht nachlassen, für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger mit allen Kräften zu sorgen", erklärte Seehofer am Mittwoch in Berlin. "Die im Gerichtsverfahren behandelten Verbrechen sollten uns Lehre und Auftrag sein, den Rechtsextremismus in Deutschland mit allen notwendigen Mitteln sowohl präventiv als auch repressiv auch in Zukunft entschieden zu bekämpfen."

Türkische Regierung kritisiert NSU-Urteil als "nicht zufriedenstellend"

Die türkische Regierung hat das Urteil im NSU-Prozess als "nicht zufriedenstellend" kritisiert. Das Außenministerium in Ankara erklärte am Mittwoch, die Türkei habe "zur Kenntnis genommen", dass die Hauptangeklagte Beate Zschäpe zu lebenslanger Haft und ihre Mitangeklagten ebenfalls zu langen Haftstrafen verurteilt worden seien. Das Urteil habe aber "bedauerlicherweise" nicht den gesamten Hintergrund der NSU-Mordserie aufgeklärt.

Türkische Gemeinde begrüßt Urteil im NSU-Prozess

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

July 11, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Die Türkische Gemeinde in Deutschland (TGD) hat die Verurteilung von Beate Zschäpe wegen Mittäterschaft an den Morden und Gewalttaten des rechtsextremen NSU begrüßt, zugleich aber weitere Aufklärung gefordert. Das Versprechen von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und vielen anderen zur "lückenlosen Aufklärung" sei gebrochen worden, erklärte der TGD-Vorsitzende Gökay Sofuoglu am Mittwoch nach dem Urteil des Oberlandesgerichts München. Die Türkische Gemeinde forderte weitere Verfahren "gegen das Unterstützernetzwerk des NSU". Das Ende des Prozesses in München dürfe "keinesfalls den Schlussstrich der Aufklärung bedeuten".

Marburger Bund fordert Verbesserungen für Ärtze in Krankenhäusern

Der Marburger Bund hat die Bundesregierung dazu aufgerufen, bei den geplanten Verbesserungen für Krankenhauspersonal die Ärzten nicht außen vor zu lassen. "Auch im ärztlichen Dienst gibt es in vielen Krankenhäusern eine unzureichende Stellenbesetzung, die zu Lasten des vorhandenen Personals, der Patientenversorgung und der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gehen", erklärte der Verband der angestellten und beamteten Ärzte am Mittwoch in einer Stellungnahme zum Entwurf des Pflegepersonalstärkungsgesetz von Gesundheitsbewusster Jens Spahn (CDU).

Bundesanwaltschaft erwirkt Haftbefehl gegen Iraner wegen mutmaßlicher Spionage

Wegen mutmaßlicher Spionage und Verabredung zum Mord hat die Bundesanwaltschaft einen Haftbefehl gegen einen 46-jährige Iraner erwirkt. Der tatverdächtige Assadollah A. war bereits vor eineinhalb Wochen im Landkreis Aschaffenburg aufgrund eines europäischen Haftbefehls der belgischen Strafverfolgungsbehörden festgenommen worden, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte.

Ramelow kritisiert Seehofer für Äußerung über 69 Abschiebungen an 69. Geburtstag

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) hat die Äußerungen von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) über Abschiebungen an seinem Geburtstag kritisiert. "Ich finde, so geht man einfach mit Menschen nicht um und so darf Humanität nicht mit Füßen getreten werden", sagte Ramelow am Mittwoch im Deutschlandfunk. Der Linken-Politiker warf Seehofer vor, er habe sich darüber gefreut, dass an seinem 69. Geburtstag 69 Menschen nach Afghanistan abgeschoben worden seien.

FDP-Chef wirft Söder politische "Gossensprache" vor

Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) eine Mitschuld an der Verrohung der politischen Debatte in Deutschland vorgeworfen. "Worte wie Asyltourismus stammen aus dem Repertoire der politischen Gossensprache", sagte Lindner bei einer Veranstaltung der Augsburger Allgemeinen, wie die Zeitung berichtete. Beim Inhaber eines höchsten Staatsamtes komme es nicht nur darauf an, was er sagt, sondern auch wie er etwas sagt.

Schröder sieht Laschet, Scholz und Weil als Kanzleranwärter

Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hält den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet für den geeigneten Anwärter auf die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel bei der CDU. Nur ihm traue er das bei den Christdemokraten zu, sagte Schröder dem Magazin Stern. "Er hat enge Kontakte in die Wirtschaft. Daneben aber betont er auch die soziale Frage." Insofern sei er ein schwieriger Gegner, mit dem man in der SPD rechnen solle.

Mindestens 20 Tote bei Anschlag auf Wahlkampfkundgebung in Pakistan

Bei einem Selbstmordanschlag während einer Wahlkampfkundgebung im Nordwesten Pakistans sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Mindestens 63 weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der Attentäter sprengte sich demnach während einer Veranstaltung der Awami-National-Partei (ANP) in der Stadt Peshawar in die Luft. Die Talibangruppe Tehreek-e-Taliban Pakistan bekannte sich zu dem Anschlag, der sich demzufolge gegen einen ANP-Politiker richtete.

USA

MBA Market Index Woche per 6. Juli +2,5% auf 372,6 (Vorwoche: 363,6)

MBA Purchase Index Woche per 6. Juli +6,5% auf 261,5 (Vorwoche: 245,5)

MBA Refinance Index Woche per 6. Juli -3,8% auf 958,5 (Vorwoche: 996,0)

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.