Von Tomi Kilgore

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Pharmakonzern Pfizer hat am Mittwoch Pläne zur Umstrukturierung in drei Geschäftsbereiche bekanntgegeben. Damit sollen die erwarteten Auswirkungen durch den Patentschutzverlust für das Nervenschmerzmittel Lyrica in den USA beträchtlich verringert werden, wie die Pfizer Inc mitteilte.

Unter anderem soll eine neue Sparte für Krankenhausprodukte wie Antiinfektiva und sterile Injektionsmittel entstehen. Diese werde Teil des Geschäfts mit innovativen Arzneimitteln sein, zu der auch alle aktuellen innovativen Gesundheitssparten und Biosimilars gehören werden, teilte Pfizer weiter mit.

Der Bereich der etablierten Arzneimittel werde die meisten patentfreien, festen, oral dosierten Medikamente wie Lyrica, Lipitor und Viagra sowie bestimmte Generika umfassen. Zum dritten Bereich Verbrauchergesundheit werden alle rezeptfreien Medikamente gehören.

Die neue Struktur soll bis Anfang des Geschäftsjahres 2019 umgesetzt sein. Auf die Kapitalallokation oder die Prognose für das Jahre 2018 werde dies keine Auswirkungen haben.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2018 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.