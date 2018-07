Das neue Fahrverbot für Dieselfahrzeuge soll ab 2019 in Kraft treten. In Stuttgart dürfen Autos mit Euro-Abgasnorm 4 und schlechter dann nicht mehr auf die Straße.

Vom 1. Januar 2019 an gibt es in Stuttgart Fahrverbote für Dieselautos der Euro-Abgasnorm 4 und schlechter. Das hat die grün-schwarze Regierung in Baden-Württemberg am Mittwoch beschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...