Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Entwicklungen an den Kapitalmärkten glichen zuletzt einer Achterbahnfahrt, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DYNAMISCH (ISIN LU0455734433/ WKN A0YBKY).Vor allem die Angst vor einer weiteren Eskalation des durch den US-Präsidenten Donald Trump angezettelten Handelskrieges habe zum Ende der ersten Jahreshälfte hin das Geschehen bestimmt. Während auf Monatssicht rund um den Globus überwiegend Verluste an den Aktienmärkten hätten verzeichnet werden müssen, seien die vom globalen Freihandel besonders abhängigen Regionen wie Europa und Asien am stärksten unter Druck gekommen. Gleiches gelte für entsprechend exponierte Branchen. Nach einer Gewinnwarnung Mitte Juni werde der deutsche Automobilbauer Daimler nun als erstes Opfer des Handelskrieges geführt. Der Aktienindex des gesamten Sektors habe im Juni die Verliererliste angeführt und zweistellig im Minus gelegen. Im Ethna-DYNAMISCH haben wir angesichts des unsicheren Umfeldes die Absicherungen gegen potenzielle Kursverluste weiter erhöht, so die Experten von ETHENEA. In den wichtigsten Anlageklassen sei der Fonds nun wie folgt positioniert: ...

