Wien (www.fondscheck.de) - Der 1988 in Luxemburg gegründete Vermögensverwalter Eurizon will in Europa weiter wachsen und stärkt daher seine Präsenz im deutschsprachigen Raum: Jörg Ahlheid hat die Position des Senior Sales Managers für Deutschland und Österreich übernommen, so die Experten von "FONDS professionell". ...

