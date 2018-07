Baierbrunn (ots) -



Die heute erschienene Allensbacher Markt- und Werbeträgeranalyse 2018 (AWA)* bestätigt Baby und Familie als den Top-Titel unter den Ratgebermagazinen für Schwangere und junge Eltern: 1,77 Millionen Menschen (2,5 Prozent, deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre) lesen das Magazin jeden Monat. Damit ist Baby und Familie seit 2010 unangefochten die Nr. 1 im Segment der Elternzeitschriften. Die Zeitschrift Baby und Familie ist exklusiv in Apotheken erhältlich.



Kernkompetenz Gesundheit



"Das Wichtigste für Eltern ist die Gesundheit ihrer Kinder, gefolgt von den Themen Ernährung, Entwicklung und Erziehung", sagt Chefredakteurin Stefanie Becker. "Durch unsere klare Kernkompetenz im Gesundheitsbereich finden Eltern bei uns alle wichtigen und aktuellen Gesundheitsthemen anschaulich, verständlich und medizinisch korrekt erklärt. Darüber hinaus bieten wir einen attraktiven Mix aus unterhaltsamen Themen, wertvollen Tipps und vielen Extras für die spannende Familienphase." Besonders beliebt sind beispielsweise die tollen Kindergeschichten von "Enny und Mo", die man auch als Podcast abonnieren kann. Ein weiteres Herzstück des Magazins ist die "Schatzkiste" mit originellen Bastelideen, Vorlesegeschichten und Ausmalbildern.



"Baby und Familie" digital



Online steht das Redaktionsteam im regen Austausch mit Müttern und Vätern auf www.baby-und-familie.de, facebook.com/babyundfamilie.de und instagram.com/babyundfamilie.de. Das Online-Portal mit 1.771.810 Visits (IVW-Online 6/2018) und 1,04 Millionen Unique Usern (AGOF 6/2018) stellt relevante Gesundheits-Informationen zur Verfügung, auf die sich Eltern voll und ganz verlassen können. Infografiken, Videos, Schwangerschaftsrechner, Checklisten, Tests und Adressdatenbanken bieten viel Zusatznutzen. Über die Social-Media-Kanäle Facebook und Instagram werden die Meinungen der Leser- und User-/innen stark einbezogen und fließen auch in die Heft-Konzeption ein. Stefanie Becker: "Wir begegnen unseren Leserinnen und Lesern auf allen Kanälen auf Augenhöhe, pragmatisch und verständnisvoll. Das schätzt die heutige Elterngeneration sehr, wie die aktuellen AWA-Zahlen bestätigen."



*AWA-Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre = 70,445 Millionen.



Der Wort & Bild Verlag:



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.300.035 laut IVW I/2018), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 668.092), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.170.600), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.698.283), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.190), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.394.250) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 391.650).



