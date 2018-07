Baierbrunn (ots) -



Der Senioren Ratgeber ist Deutschlands erfolgreichster Titel im 60-plus-Segment und wird laut der heute veröffentlichten Allensbacher Werbeträgeranalyse 2018 (AWA)* von fast fünf Millionen Menschen (4,89 Mio.) pro Monat gelesen.



Das Erfolgsrezept? Das Magazin ist seinen erfahrenen Leserinnen und Lesern ein zuverlässiger Partner und Begleiter im Alltag. Themenschwerpunkte des unterhaltsamen Titels sind Rat und Hilfe bei Gesundheitsfragen, praktische Tipps zu Bewegung und Ernährung, Ratschläge zum sicheren Wohnen, zu rechtlichen Aspekten sowie zur allgemeinen Lebensqualität. Die Leser-Blatt-Bindung beim Senioren Ratgeber ist außergewöhnlich hoch, und von der BAGSO (Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen e.V.) ist der Titel für seinen Einsatz bei der Berücksichtigung der Bedürfnisse älterer Menschen mit einem Zertifikat ausgezeichnet worden.



40 Jahre Senioren Ratgeber



Chefredakteurin Claudia Röttger: "Der Senioren Ratgeber hat sich in seiner 40-jährigen Geschichte ständig weiterentwickelt. Senioren sind vielfältig interessiert, neugierig und teilweise fit bis ins hohe Alter - ihnen allen bieten wir viele hilfreiche und anregende Ideen zu den Themen Gesundheit, Wohlbefinden, Wohnen, Recht und Lebensqualität. Und das immer auf Augenhöhe mit unseren lebenserfahrenen Leserinnen und Lesern."



*AWA-Grundgesamtheit: deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahre = 70,445 Millionen.



Der Wort & Bild Verlag:



Der Wort & Bild Verlag ist der führende Anbieter populärer Gesundheitsmedien in Deutschland. Seine Medien erfüllen in Print und Online den Anspruch, zu allen relevanten Gesundheitsfragen die passende Antwort zu liefern - glaubwürdig, kompetent und mit höchstem Qualitätsanspruch. Der unmittelbare gesundheitliche Nutzwert für die Leser und die fachkundige Beratung in der Apotheke stehen immer im Vordergrund. Im Wort & Bild Verlag erscheinen folgende Magazine: Apotheken Umschau (mtl. verkaufte Exemplare 9.300.035 laut IVW I/2018), Baby und Familie (mtl. verkaufte Exemplare 668.092), Diabetes Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.170.600), Senioren Ratgeber (mtl. verkaufte Exemplare 1.698.283), Ärztlicher Ratgeber (3x jährlich verbreitete Exemplare 250.190), medizini (mtl. verkaufte Exemplare 1.394.250) und das HausArzt PatientenMagazin (4x jährlich verkaufte Exemplare 391.650).



