Es darf und kann nicht sein, dass Untersuchungsergebnisse beim heutigen Stand der Technik mit dem Ergebnis abschließen, die Ursache der Lichtbogenstörung sei nicht ermittelbar. Ein Blick in die allgemeinen statistischen Unterlagen zeigt aber, dass der handelnde Mensch häufig direkt aber auch indirekt als Verursacher der Störungen im Vordergrund steht. Direkt, wenn er - aus welchen Grund auch immer - an Geräten oder Anlagen in der Nähe von unter Spannung stehenden oder direkt an diesen Anlagen handelt, ohne die notwendigen Handlungsanweisungen oder Schutzmaßnahmen ordnungsgemäß zu berücksichtigen. Indirekt, wenn er Geräte oder Anlagen plant, baut und in Betrieb nimmt, ohne die physikalischen Gesetze und geltenden Normen und Vorschriften im sinnvollen Rahmen zu berücksichtigen.

Eine hohe Zuverlässigkeit über die geplante Gesamtlebensdauer der Geräte und Anlagen unter Beachtung der ökonomischen und auch ökologischen Gesamtbilanz sollte stets Vorrang vor kurzfristigen ökonomischen Vorteilen haben. Rein technische Fehler treten relativ selten auf. Wenn ja, dann sind Einsatzbedingungen, Klima, Verschmutzung oder auch thermische Probleme häufig mit im Spiel. Ein besonderes Problem in den letzten 40 Jahren sind Lichtbogenereignisse, die durch Whisker hervorgerufen, aber selten mit der Whiskerbildung in Verbindung gebracht wurden. Eine Konzentration auf das Whiskerproblem erfolgte in Verbindung mit erheblichen Ausfällen im Bereich der Raum- und Luftfahrt durch die Nasa.

Was sind Whisker und wo entstehen sie?

Whisker sind nadelförmige, metallische Einkristalle mit einem Durchmesser im Bereich von einigen Nanometern bis hin zu Mikrometern. Die beobachteten Längen liegen im Bereich zwischen Nanometern und Zentimetern. In den vergangenen Jahrhunderten sind diese Einkristalle im Bergbau als Haarsilber beobachtet und verwertet worden. Aus dem Englischen wurde dann für die auch als Bart- oder Schnurrhaar bezeichneten Phänomene der Begriff Whisker geprägt. Mit der Entwicklung der Technik wurden die Grundlagen der Einkristallbildung und mögliche Verwertung gefördert. Whisker in elektrotechnischen Geräten und Anlagen entstehen überwiegend an galvanisch veredelten Bauteilen. Beobachtet wurde die Whiskerbildung in der galvanischen Kombination verschiedener Grundmaterialien mit den Metallen Zinn, Silber, Zink, Gold, Cadmium, Blei und Indium, sehr selten auch mit Wismut. Ein Schwerpunkt der Whisker-Problematik liegt im Bereich der Löttechnik der Mikroelektronik.

Folgen der Korrosionsbehandlung

In der allgemeinen Starkstromtechnik wird im wesentlichen Kupfer und Aluminium als Leitermaterial verwendet. Zur Vermeidung von Korrosionen an Kontaktstellen werden die Kupfer- und Aluminiummaterialien galvanisch versilbert oder verzinnt. Häufig spielt auch eine vordergründige, aber technisch nicht notwendige Verbesserung der Ansichtsgüte durch Blankverzinnung eine Rolle. Da die Whiskerbildung mit verschiedenen Materialkombinationen sehr komplex ist, soll in diesem Beitrag an Hand der Verzinnung von Kupfer das grundsätzliche Problem dargelegt werden.

Soll ein Bauteil galvanisch verzinnt werden, muss man es vorher gründlich reinigen. Entweder erfolgt eine mechanische Reinigung durch die Bürstentechnolgie oder es wird eine chemische Reinigung durchgeführt. Beide Verfahren erfolgen zeitlich getrennt vom Galvanisier-Prozess. Beim Eintauchen des Bauteiles in das chemisch aktive Galvanikbad entsteht im ersten Augenblick eine intermetallische Diffusionsschicht, da das Zinn nicht schlagartig auf das Kupferbauteil übertragen wird. In dieser Diffusionsschicht werden Restpartikel der Reinigung und Fremdpartikel des Galvanikbades eingebunden. Bild 1 zeigt an einer vergrößerten Schnittdarstellung eines verzinnten Kupferbauteiles die Diffusionsschicht. Der Zinnauftrag liegt im Bereich von ca. 4?…?8??µm.

Vorgänge innerhalb molekularer Strukturen

Mit dem heutigen Stand der Untersuchungen lässt sich herleiten, dass in den galvanotechnisch erzeugten Zinnschichten auf Kupfermaterial in der Diffusionsschicht zwischen dem Kupfer und dem Zinnbelag Bronzen gebildet werden, die auf Grund ihres Kristallaufbaues mechanische Spannungen zwischen den Zinn- und ...

