IRW-PRESS: Versus Systems Inc.: Versus Systems nimmt Javon Frazier (Studio71, Marvel Entertainment) in sein Beratergremium auf

Versus Systems nimmt Javon Frazier (Studio71, Marvel Entertainment) in sein Beratergremium auf

Versus nimmt erfahrene Führungskraft im Bereich des Medienmarketings auf, die die Strategie eines globalen Medienunternehmens mit 7 Mrd. angesehenen Videos pro Monat leitet

Vancouver (British Columbia), den 11.7.2018 - Versus Systems Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, Frankfurt: BMVA) hat die Aufnahme der erfahrenen Medienführungskraft Javon Frazier in sein Advisory Board bekannt gegeben. Als Mitglied des Advisory Board wird er strategische, finanzielle und taktische Einblicke in den Bereichen Spiele, Medien, Influencer-Marketing und Markenpolitik gewähren.

Javon Frazier fungiert zurzeit als Executive Vice President of Business Development and Strategy von Studio71, einem führenden digitalen Medienunternehmen, das sich im Besitz der ProSiebenSat.1 Group befindet, wo er die strategische Geschäftsentwicklung für Influencer-Marken leitet.

Er ist eine renommierte Führungskraft mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz in der globalen Medienlandschaft und einer umfassenden Erfahrung in allen Bereichen der Medien- sowie Unterhaltungsbranche, einschließlich Film, Fernsehen, digitaler Medien, Verlagswesen und Spiele.

Herr Frazier hat in den vergangenen Jahren Marken im Wert von mehreren Millionen Dollar aufgebaut, einschließlich eines Kartenspiels namens Joking Hazard, der Abonnement-Spielzeugkiste Guava Juice und zuletzt des erstklassigen Gesellschaftsspiels The Binding of Isaac: Four Souls. Seine Kernkompetenz ist die Generierung von Transaktionsumsätzen mit neuen Produkteinführungen, insbesondere von Spielen für Mobilgeräte.

Vor seiner Tätigkeit bei Studio71 arbeitete er fast zehn Jahre lang bei Marvel, wo er zunächst für die Geschäftsentwicklung der Verlags- und Theaterabteilungen des Studios verantwortlich zeichnete. Er arbeitete an der Einführung von Iron Man und Der unglaubliche Hulk, ehe er schon bald darauf als Marketing Director in die Fernsehabteilung von Marvel wechselte und beliebte Animationsserien wie Die Avengers - Die mächtigsten Helden der Welt, Iron Man - Die Zukunft beginnt oder The Super Hero Squad Show leitete.

Zuletzt fungierte Frazier als VP of Games Marketing von Marvel, wo er über 40 Spiele für globale Plattformen auf den Markt brachte, einschließlich The Avengers, Iron Man, Der unglaubliche Hulk, LEGO Marvel Super Heroes und Disney Infinity.

Wir können uns glücklich schätzen, mit jemandem von Javons Kaliber zusammenzuarbeiten. Er ist ein Experte für Kurzinhalte, Spiele und Marketing. Er ist in allen Bereichen der Spielebranche und der digitalen Medien als bedachter Stratege und als jemand, der Dinge erfolgreich umsetzt, bestens bekannt. Ich habe seine Arbeit bei Marvel und Studio71 sowie seine Dutzenden Markteinführungen von Spielen auf jeder verfügbaren Plattform seit jeher bewundert, sagte Matthew Pierce, CEO von Versus Systems. Wir können uns glücklich schätzen, Javon in unserem Team zu haben.

Javon Frazier sagte: Ich freue mich darauf, meine Einblicke bei Versus einbringen und die enorme Arbeit unterstützen zu können, die in den Bereichen Spiele und digitale Medien bereits geleistet wurde. Es beeindruckt mich, wie sie in den Aufbau einer einzigartigen Plattform investieren, zumal genau dort beträchtliches Innovationspotenzial besteht.

Über Versus Systems

Versus Systems Inc. hat mit WINFINITE ein eigenes Preisvergabe- und Werbesystem für Videospiele entwickelt, das es Herausgebern und Entwicklern von Spielen ermöglicht, während des Spiels auf mobilen Geräten, Spielkonsolen, PCs und Streaming-Medien Preise zu vergeben.

Markenunternehmen bezahlen für die Platzierung von Produkten über WINFINITE und die Spieler kämpfen um diese Preise. Weitere Informationen zur neuen Plattform WINFINITE von Versus Systems finden Sie auf www.versussystems.com oder im offiziellen YouTube-Kanal von Versus Systems.

Kontakt:

Matthew Pierce

pierce@versussystems.com

(424) 247-6373

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren kanadischen Wertpapiergesetzen. Alle Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sämtliche Aussagen, die Erörterungen hinsichtlich Prognosen, Erwartungen, Annahmen, Pläne, Ziele, Vermutungen oder zukünftiger Ereignisse oder Leistungen beinhalten (die oftmals, jedoch nicht immer, mittels Phrasen wie erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, geht davon aus oder geht nicht davon aus, plant, budgetiert, prognostiziert, schätzt, glaubt oder beabsichtigt und Variationen solcher Begriffe und Phrasen oder mittels Aussagen zum Ausdruck gebracht werden, wonach bestimmte Ereignisse oder Ergebnisse eintreffen könnten, würden oder werden), stellen keine historischen Tatsachen dar und könnten zukunftsgerichtete Aussagen sein. In dieser Pressemitteilung beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem auf den Abschluss des Angebots und die Verwendung der Einnahmen aus dem Angebot.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43974

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=43974&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92535 P1053

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA92535P1053

AXC0175 2018-07-11/14:19