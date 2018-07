Der Flughafen Wien hat die Verkehrsergebnisse für Juni bekanntgegegeben und konnte weitere Steigerungen erzielen: Im Juni 2018 stieg das Passagieraufkommen der Flughafen Wien-Gruppe (Flughafen Wien, Malta Airport und Flughafen Kosice) um 9,3% auf 3,2 Mio. Reisende. Kumuliert von Jänner bis Juni 2018 nahm das Passagieraufkommen um 7,6% auf 15,1 Mio. Reisende zu. Der Standort Flughafen Wien entwickelte sich mit einem Passagierplus von 5,5% von Jänner bis Juni 2018 ebenfalls sehr positiv.Am Standort Flughafen Wien stieg das Passagieraufkommen im Juni um 7,9% gegenüber dem Juni des Vorjahres auf 2.494.749 Reisende an. Die Anzahl der Lokalpassagiere nahm um 8,5% zu, die Anzahl der Transferpassagiere stieg um 6,7% an. Mit 97.845 Passagieren am 29. Juni 2018 konnte dabei...

