München (ots) - Der Verbandsrat des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) hat heute die Verträge des amtierenden Vorstands um fünf Jahre verlängert. Der Präsident und Vorstandsvorsitzende Dr. Jürgen Gros sowie Vorstandsmitglied Dr. Alexander Büchel erhalten das Mandat für eine weitere Amtszeit bis zum Jahr 2024. Der Beschluss fiel einstimmig.



"Der Verbandsrat freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Herrn Dr. Gros sowie Herrn Dr. Büchel und bedankt sich für das hervorragende Engagement in den vergangenen Jahren", kommentierte der Verbandsratsvorsitzende und ehrenamtliche Verbandspräsident Wolfgang Altmüller. Und weiter: "Bayerns Genossenschaften brauchen einen leistungsfähigen GVB an ihrer Seite. Die Mitglieder wollen einen Dienstleister, der praxisgerechte Unterstützung anbietet und dessen Vorstand ihre Anliegen gegenüber politischen Entscheidern und in der Genossenschaftsorganisation klar artikuliert. Mit der Vertragsverlängerung erhält die Verbandsspitze den Auftrag, den bewährten Kurs fortzuführen."



Gros (49) gehört dem GVB-Führungsteam seit 2015 an und wurde 2016 zum Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden ernannt. Der promovierte Politikwissenschaftler verantwortet unter anderem die Steuer- und Rechtsberatung der Mitgliedsgenossenschaften und die Entwicklung von Marketing- sowie Vertriebsstrategien für die Volksbanken und Raiffeisenbanken. Er koordiniert zudem die Vertretung der Mitgliederinteressen und die Verbandskommunikation. Nach Stationen in Wissenschaft, Politik und Verbandswesen stieg Gros 2005 beim GVB ein. Als Bereichsleiter Vorstandsstab und Kommunikation gestaltete er zehn Jahre die Interessenvertretung und Medienarbeit.



Der Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Rechtsanwalt Büchel (48) ist seit 2012 Mitglied des Vorstands. Der promovierte Jurist ist unter anderem für den Prüfungsdienst sowie die Beratung der Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften zuständig. Seine berufliche Laufbahn startete er beim GVB im Jahr 2000. In der Folge übernahm Büchel verschiedene Funktionen im Prüfungsbereich.



Lebensläufe und Fotos von Herrn Dr. Gros und Herrn Dr. Büchel: https://www.gv-bayern.de/verband/vorstand



