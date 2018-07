Ermittler nahmen den Ex-Mitarbeiter an einem Flughafen fest. Er soll Apple-Daten zum autonomem Fahren für eine chinesische Firma geklaut haben. Nach Aussage des FBI wollte er nach China fliehen.

Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter ist in den USA wegen des Verdachts auf Verrat von Betriebsgeheimnissen an eine chinesische Firma festgenommen worden. Xiaolang Zhang soll während seiner Elternzeit von Apple streng gehütete Daten über ein selbstfahrendes Auto auf sein Laptop heruntergeladen und an das Start-up-Unternehmen Xiaopeng Motors weitergegeben haben, wie der Anklageschrift des FBI zu entnehmen ist. Zudem soll er Hardware entwendet ...

