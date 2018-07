Asiatische Aktien erholen sich nach einer düsteren Sitzung am Mittwoch PBoC wertet Yuan als mögliche Reaktion auf US-Bedrohungen ab Fitch warnt vor steigenden Risiken Handelsrisiken für einige US-Staaten durch NAFTA-Unsicherheit

Der Mittwoch war ein düsterer Tag für die weltweiten Aktienmärkte, da die Anleger die Nachricht verdauten, dass neue Zölle für China bereits in Vorbereitung sind. Infolgedessen verloren europäische Aktien ebenso wie die Wall Street einen Großteil ihrer Gewinne. Der Dow Jones (US30) verlor fast 0,9% an Wert. Über Nacht kam es zu einer leichten Trendwende und die asiatischen Indizes dürften die Sitzung am Donnerstag deutlich über ihrem gestrigen Schlussniveau schließen, auch wenn keine besonders relevanten Informationen über die Handelsspannungen veröffentlicht wurden. Allerdings könnte man laut einer ungenannten Quelle erwähnen, dass das Weiße Haus Gespräche auf hoher Ebene mit China hatte, in denen handelsbezogene Themen angesprochen wurden. Die Quelle ...

