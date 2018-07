Ein optimistischer Ausblick hat Anleger bei Gerresheimer angezogen. Die Aktien des für die Pharma - und Kosmetikindustrie produzierenden Verpackungsherstellers kletterten am Donnerstag um bis zu elf Prozent auf 77,95 Euro. Damit lagen sie an der Spitze des Nebenwerteindex MDax und waren so viel wert wie seit Juni 2017 nicht mehr.

Den vollständigen Artikel lesen ...