Digitalvermarkter können zum ersten Mal gleichzeitig und zentral von künstlicher Intelligenz, Kollaborationsmanagement, Erfolgsoptimierung auf Basis von SSL-Zertifikaten und direkten Zählpixeln sowie anpassbaren Nutzungsparametern und Diensten profitieren. So können sie die Rendite ihrer Online-Werbung optimieren und ihr Anzeigengeschäft kosteneffizient skalieren



London (ots/PRNewswire) - Codewise, der branchenweit erste Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Digitalvermarkter zur Messung der Wirkung und Verwaltung von Online-Werbeaktivitäten, der von der Financial Times 2017 und 2018 als eines der wachstumsstärksten Unternehmens in Europa prämiert wurde, hat heute die nächste Generation seiner branchenführenden Voluum Tracker- (https://voluum.com/blog/redefining-performance-marketing/)Plattform (https://voluum.com/blog/redefining-performance-marketing/) vorgestellt. Die Lösung zeichnet sich durch größere Funktionsvielfalt und zahlreiche neue anpassbare Nutzungsparameter und Dienste aus.



Mit seinen vielfältigen neuen Leistungsmerkmalen setzt die Lösung einen neuen Standard in der AdTech-Branche. Dazu gehören KI-gestützte Optimierung der Verteilung von Anzeigen-Traffic, Kollaborationsmanagement und Erfolgsoptimierung auf Basis von SSL-Zertifikaten und direkten Zählpixeln.



- Workspaces helfen Vermarktern bei der mühelosen Strukturierung und Organisierung von Kampagnen und Kampagnenelementen in separate Bereiche auf Basis spezifischer Kriterien (wie vertikale Branchen, Geografie und Teams von Medieneinkäufern) - Multi-user hilft Medien- und Performance-Agenturen bei der Strukturierung der Teamarbeit in leicht beherrschbare Arbeitsgruppen. Vorgesetzte können ihren Mitarbeitern bestimmte Berechtigungen zuweisen, um die Zugriffsebene zu kontrollieren und sicherzustellen, dass vertrauliche Informationen nicht an andere Teammitglieder weitergegeben werden - Mit Shared Reports sind Account-Verantwortliche in der Lage, ihren Geschäftspartnern eine vorab definierte Datenauswahl in schreibgeschützter Form zur Verfügung zu stellen. Je nach geschäftlichen Anforderungen können Vermarkter ganz einfach festlegen, welche Datenpunkte ihren Kollegen, Business-Analysten, Finanzteams oder anderen Außenstehenden wie externen Beratern, Freiberuflern und kollaborativen Werbebörsen gegenüber offengelegt werde



- KI-gestützte Verteilung von Anzeigen-Traffic: Diese neue Technologie hilft Digital- und Performance-Vermarktern sowie Medieneinkäufern quer durch alle Agenturen und Marken dabei, ihr Online-Anzeigengeschäft optimal zu verwalten. Zu diesem Zweck wird der Anzeigen-Traffic in Echtzeit und automatisch auf die geschätzten besten Angebote und Angebotsseiten sowie die besten Kombinationen daraus gelenkt. So lassen sich zweistellige Renditezuwächse und drastische Einsparungen bei Zeitaufwand und Budget erzielen, wovon das operative Kampagnenmanagement profitiert. Dies wird ergänzt durch eine effiziente Skalierbarkeit dank der praktisch unbegrenzten Menge von Angeboten und Angebotsseiten, die gleichzeitig verarbeitet werden können - Collaboration Management: Es gibt eine neue Funktionspalette bestehend aus Workspaces sowie Multi-user und Shared Reports. Diese helfen Digital- und Performance-Vermarktern sowie Medieneinkäufern quer durch alle Agenturen und Marken dabei, effektiv zu kollaborieren und die Gesamtrendite zu steigern. Diese Funktionspalette eignet sich auch perfekt zum Aufbau von Strukturen für das Kampagnenmanagement, Organisieren von Workflows innerhalb eines Teams sowie sicheren Teilen der Ergebnisse mit Außenstehenden wie beispielsweise Geschäftspartnern - Erfolgsoptimierung auf Basis von direkten Zählpixeln: Mit dieser Tracking-Methode können Vermarkter den bezahlten und organischen Anzeigen-Traffic ohne die ursprüngliche Weiterleitung verfolgen. Dies öffnet auch die Tür zu Werbebörsen, Werbenetzwerken und anderen Quellen (wie Facebook und Google Ads), die ein Tracking ohne Weiterleitung erfordern. Gleichzeitig beschleunigt es den Kampagnentrichter, was besonders für Digitalvermarkter wichtig ist, die mobile Kampagnen auflegen. - Erfolgsoptimierung auf Basis von SSL-Zertifikaten: Ermöglicht die Optimierung des Weiterleitungsflusses und Steigerung des Erfolgs von Online-Kampagnen, indem die Verknüpfung der Kampagnentrichter sichergestellt wird. Digital- und Performance-Vermarkter haben jetzt die Möglichkeit, auf allen PC- und mobilen Browsern Anzeigen-Traffic zu kaufen und Kampagnen aufzulegen und alle potenziellen Störungen des Weiterleitungsflusses zu reduzieren.



Das neue Leistungsangebot an Nutzungsparametern und Diensten (Add-Ons) soll Digitalvermarkter dabei unterstützen, in geschäftlichen Wachstumsphasen ihre Aktivitäten zur Messung der Wirkung, Verwaltung und Optimierung der Online-Werbung kosteneffizient zu skalieren.



- Zu den anpassbaren Nutzungsparametern gehören beispielsweise Anzahl Ereignisse, Nutzer, definierbare und dedizierte Domains sowie Datenverlauf. - Als Dienste werden verschiedene Ressourcen angeboten, von Onboarding über technischen Support bis hin zu Account-Management und in verschiedenen Gütestufen von Standard bis VIP.



"Im April 2018 haben wir erfolgreich das branchenweit erste KI-gestützte Feature vorgestellt, das den Erfolg von Online-Kampagnen analysiert und den Anzeigen-Traffic optimal auf die Angebote verteilt. Heute sind wir stolz darauf, die nächste Generation der KI zu präsentieren, die die Verteilung des Anzeigen-Traffics auf Angebote, Angebotsseiten und den erfolgversprechendsten Mix aus Angeboten und Angebotsseiten optimiert. Ebenfalls heute geht Collaboration Management an den Start, mit dem Teams von Medieneinkäufern, große Marken und Agenturen ihre Kampagnen mit vielen beteiligten Teams und Dritten effizient verwalten können. Und zuletzt führen wir SSL-Zertifikate für definierbare Domains und direkte Zählpixel ein, die den Erfolg des Kampagnentrichters insgesamt dramatisch verbessern", sagte Robert Gryn, CEO und Gründer von Codewise. "Wir wissen, dass progressive Skalierbarkeit für Digitalvermarkter äußerst wichtig ist. Daher werten wir unsere Pläne ab heute durch eine Vielfalt an Add-Ons auf, die eine maßgerechte und kosteneffiziente Expansion des Anzeigengeschäfts ermöglichen. Die Menge an Innovation, die unser Engineering-Team in unsere neue Plattform gesteckt hat, ist enorm. Tracker Voluum ist branchenweit das leistungsstärkste Tool für das Online-Anzeigengeschäft."



"Die Kundenorientierung ist von uns von überragender Bedeutung. Entsprechend haben wir beim täglichen Dialog zwischen unseren Kunden und unseren Vertriebs- und Kundenerfolgsmitarbeitern genau zugehört", sagte Dr. John Malatesta, Chief Revenue and Marketing Officer bei Codewise. "Dabei hat sich gezeigt, dass ein großes Interesse an SaaS-Plänen für die Messung der Werbewirkung, Verwaltung und Optimierung der Online-Werbung besteht. Neben einer größeren Vielfalt an Funktionen, Diensten und Nutzungsparametern geht es um eine modulare Expansionsfähigkeit durch Add-Ons, die das progressive geschäftliche und operative Wachstum flexibel unterstützen. Kosteneinsparungen werden gleich eingestuft wie das Preis-Leistungs-Verhältnis des Plans. Daher bieten wir ab heute extrem einfache Jahresabos an."



Weitere Informationen zu den neuen Voluum Tracker-Plänen finden Sie unter https://voluum.com/pricing/.



Informationen zu Codewise



Codewise besteht seit 2011 und ist der branchenweit erste Anbieter von KI-gestützten Lösungen für Digitalvermarkter zur Messung der Wirkung und Verwaltung von Online-Werbeaktivitäten. Laut Financial Times, Statista und Deloitte war Codewise 2017 und 2018 eines der wachstumsstärksten Technologieunternehmen in Europa.



Die Lösungen von Codewise helfen Unternehmen in 190 Ländern bei Tracking, Messung und Optimierung von Milliarden an Werbeausgaben, wodurch sie ihre Effizienz und Rendite dramatisch steigern können. Codewise verfolgt derzeit digitale Werbeausgaben von über 2,5 Mrd. $ von einigen der weltgrößten Marken und Werbeagenturen, darunter Werbeausgaben von 400 Mio. $ auf Facebook. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.codewise.com



Informationen zu Voluum



Voluum ist eine Marketing-Komplettplattform, die Performance-Analytik, Tracking, Optimierung und den Medieneinkauf vereint. Die Suite umfasst Voluum Tracker, die für ihre Zuverlässigkeit geschätzte, führende Lösung für das geräteübergreifende Performance-Tracking, sowie das integrierte Voluum DSP, eine native Demand-Side Platform für Online-Werbung der nächsten Generation. Filter zur Betrugsbekämpfung, Whitelisting-Funktionen und ein extrem schnelles Reporting machen Voluum zur ersten Wahl für die Optimierung und Skalierung von Online-Kampagnen. Das im September 2014 eingeführte SaaS-Angebot basiert auf einer leistungsstarken proprietären Datenbank und wird bereits von Tausenden Kunden in über 190 Ländern genutzt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.voluum.com



