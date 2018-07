Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im Mai stärker gestiegen als erwartet. Die Gesamtproduktion sei um 1,3 Prozent zum Vormonat geklettert, teilte das Statistikamt Eurostat am Donnerstag in Luxemburg mit. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg um 1,2 Prozent gerechnet. Im April war die Produktion noch um revidierte 0,8 Prozent (zunächst 0,9 Prozent) gefallen.

Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat legte die Produktion im Mai um 2,4 Prozent zu. Dies war so erwartet worden.

Besonders deutlich stieg die Produktion von Gebrauchs- und Verbrauchsgütern im Monatsvergleich. Sie erhöhte sich im Mai um jeweils 2,1 Prozent zum Vormonat. Die Produktion der viel beachteten Investitionsgütern stieg um 0,7 Prozent.

Von den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, verzeichneten Litauen (+11,6 Prozent) und Irland (+3,2 Prozent) die größten Zuwächse der Industrieproduktion im Monatsvergleich. Der stärkste Rückgänge wurden in Portugal (-2,0 Prozent) registriert. Zum Vergleich: In Deutschland stieg die Industrieproduktion um 2,5 Prozent. In Frankreich - der zweitgrößten Volkswirtschaft der Eurozone - enttäuschte sie und fiel um 0,2 Prozent./jsl/jkr/fba

AXC0130 2018-07-12/11:05