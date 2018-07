Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die indonesische Notenbank will einen geldpolitischen Spagat schaffen: Auf der einen Seite die Währung durch höhere Zinsen stabilisieren, auf der anderen die schwächelnde Wirtschaft durch ein stärkeres Kreditwachstum stützen, so die Analysten der DekaBank.Die Währungshüter hätten den Leitzins seit Mitte Mai in drei Schritten um insgesamt 100 Bp auf nun 5,25% angehoben. Sie hätten damit auf die Schwäche der Indonesischen Rupiah reagiert, die seit Jahresbeginn um rund 6% gegenüber dem US-Dollar verloren habe. Unter ihrem neuen Gouverneur Warjiyo wolle die Notenbank offenbar mit aller Kraft verhindern, dass die Rupiah an den Finanzmärkten wieder als anfällig betrachtet werde, nachdem sie im Sommer 2013 nach der berühmten "Tapering-Rede" Ben Bernankes stark unter Druck geraten sei. Inflationssorgen könnten die Währungshüter dagegen nicht zu ihrer Entscheidung veranlasst haben: Die Inflationsrate habe im Juni bei 3,1% gelegen und damit im unteren Bereich des Zielbands von 2,5% bis 4,5%. Die Währungsverluste seien bei weitem nicht hoch genug, um das Inflationsziel zu gefährden. ...

