Hamburg (ots) - Journalisten und Presse-Fotografen, die über die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2018 berichten wollen, können sich ab sofort für die Gala am Donnerstag, 6. September im Eventcenter "Schuppen 52" im Hamburger Hafen akkreditieren. Zur Anmeldung nutzen Sie bitte das Online-Formular auf der Website:



http://ots.de/icfSkL



Dort finden Sie alle Informationen zum Ablauf der Gala und zum Akkreditierungsverfahren. Anmeldungen sind ausschließlich online möglich. Die Frist endet am Donnerstag, 30. August. Die festliche Gala findet in diesem Jahr zum neunten Mal statt. In Anwesenheit zahlreicher prominenter Gäste und internationaler Musikstars wird der Deutsche Radiopreis in elf Kategorien verliehen. Radio, Fernsehen und Internet übertragen die Gala bundesweit. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland. Zu den Kooperationspartnern zählen, neben dem Grimme-Institut, die Freie und Hansestadt Hamburg, die Radiozentrale - eine gemeinsame Plattform privater und öffentlich-rechtlicher Sender zur Stärkung des Hörfunks - sowie die Radio-Vermarkter AS&S Radio und RMS. Die Federführung liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Tel.: 040/4156-2312 Mail: l.louwien@ndr.de







http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse