Mit "DuckTales Classics" erscheint ab 20.07. ein neues Comic-Album, das die Wartezeit auf die Free-TV-Premiere der brandneuen DuckTales-Serie verkürzt: Vollgepackt mit den kuriosesten und aufregendsten Expeditionen der Entenhausener! Das Softcover erscheint zweimonatlich und richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf sowie bereits erwachsene - nostalgisch zurückblickende - Fans der DuckTales. Im ersten Band verschlägt es Dagobert Duck gemeinsam mit Quack, dem Bruchpilot, unter anderem auf Abenteuer ins ferne Asien; dort suchen Sie Regenbogenfische und begegnen einem wilden Schneemenschen.



Zum Free-TV-Start der DuckTales im Disney Channel im Herbst erscheinen weitere spannende Comic-Produkte bei Egmont Ehapa Media. Zudem von Fans bereits lange erwartet: Am 16.07. erscheint das erste Micky Maus Rätselcomics-Magazin, vollgepackt mit dem beliebtesten Comic-Genre der Micky Maus-Fans. Auf 60 Seiten ist jedermanns Spürnase gefragt: In insgesamt 44 Rätselcomics lassen sich Micky, Donald und Kommissar Hunter über die Schulter schauen. Zudem können die Leserinnen und Leser mit dem AgENTEN-ABC ihr Spion-Wissen testen. Das Magazin "Micky Maus präsentiert Rätselcomics" erscheint zunächst einmalig und richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren. Für die Vermarktung der Produkte ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont MediaSolutions verantwortlich. Für Verlosungs- und Rezensionsanfragen wenden Sie sich bitte an den untenstehenden Pressekontakt.



