seit dem 1. Juli stechen der Hamburger SV und die RAINER ABICHT Elbreederei gemeinsam in See. Im Zuge der Partnerschaft erhält der HSV ab Mittwoch, den 18. Juli, um 11:00 Uhr eine besondere Präsenz im Hamburger Hafen: Das Luxus-Fahrgastschiff MS Hamburg präsentiert sich zukünftig in blau-weiß-schwarzer Aufmachung.



Hiermit laden wir Sie herzlich zur Enthüllung der Raute und Taufe der MS Hamburg ein.



Nach einer Ansprache von Rainer Abicht, dem geschäftsführenden Gesellschafter der RAINER ABICHT Elbreederei, verliest HSV-Profi und Hamburger Jung Matti Steinmann den Taufspruch. Unterstützung gibt es zudem von HSV-Maskottchen Dino Hermann, der die Raute auf der MS Hamburg enthüllt. Bei der anschließenden Hafenrundfahrt findet eine Talkrunde mit Matti Steinmann, Rainer Abicht und HSV-Clubmanager Bernd Wehmeyer statt.



WANN: Mittwoch, 18. Juli 2018, um 11:00 Uhr



WO: Bei den Landungsbrücken, Brücke 10, Hamburger Hafen



Bitte teilen Sie uns vorab per E-Mail an akkreditierung@hsv.de mit, ob und mit wie vielen Leuten Sie bei der Veranstaltung erscheinen. Für etwaige Fragen stehen wir Ihnen selbstverständlich vorab zur Verfügung.



Die RAINER ABICHT Elbreederei und der Hamburger SV



