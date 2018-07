FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.07.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES SHIRE PRICE TARGET TO 4100 (3900) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS LOW & BONAR PRICE TARGET TO 50 (60) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG INITIATES SIRIUS MINERALS WITH 'BUY' - TARGET 50 PENCE - BERENBERG RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 460 (440) PENCE - 'HOLD' - CFRA RAISES SKY PLC PRICE TARGET TO 1600 (1350) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK CUTS IBSTOCK PRICE TARGET TO 309 (312) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS INTU PROPERTIES TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 150 (210) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS SIG PRICE TARGET TO 144 (159) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 460 (425) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1800 (1725) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 575 (525) PENCE - 'SELL' - DEUTSCHE BANK RAISES RELX PRICE TARGET TO 1820 (1750) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS ITV TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 194 (189) PENCE - GOLDMAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 520 (515) PENCE - 'CONVICTION BUY LIST' - GOLDMAN RAISES VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 810 (775) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 1940 (1960) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1830 (1870) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 460 (470) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4950 (5100) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SOUTH32 PRICE TARGET TO 225 (240) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES PAGEGROUP PRICE TARGET TO 675 (655) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6660 (6370) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS SOCO INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 126 (127) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 306 (300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ENQUEST PRICE TARGET TO 44 (41) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GENEL ENERGY PRICE TARGET TO 287 (150) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 278 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - KEPLER CHEUVREUX CUTS PAGEGROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 600 (560) PENCE - MACQUARIE CUTS SKY PLC TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 1450 PENCE - UBS CUTS TRAVIS PERKINS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1515 (1715) PENCE - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 6650 (6550) PENCE - 'NEUTRAL'



