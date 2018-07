Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Gestern früh war es herausgekommen: Die USA machen mit der Drohung Donald Trumps Ernst, Strafzölle auf Importe aus China in einem Volumen von weiteren 200 Mrd. USD zu erheben, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". Denn der US-Präsident habe den Handelsbeauftragten Robert Lighthizer angewiesen, eine Liste der betroffenen Produkte zu erstellen und mit den Vorbereitungen für eine Besteuerung dieser Güter in Höhe von 10 Prozent zu beginnen. ...

