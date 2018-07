Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Donnerstag etwas von ihrem Kursrutsch zur Wochenmitte erholt. Die wichtigsten Indizes legten wieder ein wenig zu. Allerdings bleibt die Eskalationsbereitschaft von US-Präsident Donald Trump im Handelskonflikt mit China nach wie vor ein wichtiges Thema für die Anleger.

Der EuroStoxx 50 rückte um 0,22 Prozent auf 3429,94 Punkte vor, nachdem der zuletzt ausgeuferte amerikanisch-chinesische Handelskonflikt den Leitindex der Eurozone am Mittwoch noch um rund 1,5 Prozent in die Tiefe gedrückt hatte.

In Paris ging es am Donnerstag für den CAC-40 um 0,34 Prozent auf 5372,35 Punkte nach oben und in London stieg der FTSE 100 um 0,60 Prozent auf 7637,55 Punkte.

Aus Branchensicht waren Reise- und Freizeitwerte mit plus 1,06 Prozent besonders gefragt. Hier gab es gute Nachrichten aus Oslo: Der hochverschuldete Billigflieger Norwegian war im zweiten Quartal überraschend in die schwarzen Zahlen geflogen. Die Anleger honorierten dies mit einem Kursplus von mehr als 6 Prozent.

Verlierer gab es derweil in dem wieder aufgehellten Börsenumfeld nur recht wenige. Moderate Abschläge verbuchten lediglich die Immobilienwerte und die Aktien der Einzelhändler ./la/jha/

