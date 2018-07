Nach dem anfänglichen Kursanstieg zur 1,3220, fiel der USD/CAD und so wurde ein Teil der BoC induzierten Aufwärtsbewegung abgebaut. Am Mittwoch fiel das Paar zunächst in den Bereich des 4-Wochentief, nach dem die Bank of Kanada (BoC) ihren Zinssatz um 25 Basispunkte auf 1,50 % erhöhte. Der Abwärtsdruck ließ schnell nach, da das Paar im Bereich der ...

