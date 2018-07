Die virtuelle Realität mag noch in den Kinderschuhen stecken, aber die Unternehmen, die einen bedeutenden Marktanteil erobern können, könnten im nächsten großen Digital-Markt führend werden. Laut SuperData Research wird VR von 4,5 Milliarden Dollar im Jahr 2018 auf 19,0 Milliarden Dollar Umsatz bis 2021 wachsen. Early Mover erkennen die Chancen im Bereich VR und wollen unbedingt Marktanteile gewinnen. So groß der VR-Markt auch sein mag, es gibt nur wenige Unternehmen, die in der Lage sind, eine Plattform zu schaffen, von der aus die Branche in den nächsten Jahren wachsen wird. Bisher ist es die PlayStation VR von Sony (WKN:853687), die ...

