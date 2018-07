EDGARTOWN/MASSACHUSETTS (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Co. Ltd. hat eine weitere Order für Elektrobusse aus den USA an Land gezogen. Die Build Your Dreams Company Ltd. - kurz BYD - hat fünf Elektrobusse an die Martha's Vineyard Region ausgeliefert. Ein sechstes reines Elektro-Fahrzeug...

