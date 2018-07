Mannheim, Freiburg (ots) - Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) unterstützt die Radfahrer der Caritas international beim diesjährigen Freiburger "Schauinslandkönig" am 15. Juli 2018. Mit der Teilnahme am Bergzeitfahren macht die Radmannschaft des Hilfswerks auf die Situation von benachteiligten Kindern und Jugendlichen in Osteuropa aufmerksam.



Im Rahmen seiner Corporate-Social-Responsibility-Initiativen engagiert Camelot sich bereits seit langem für benachteiligte Menschen und Bildung.



"Unsere soziale Verantwortung als Unternehmen nehmen wir ernst. Das reicht von kleinen Dingen wie Fair-Trade-Kaffee und Biomilch in unseren Büros bis hin zur umfangreichen finanziellen Unterstützung von sozialen Einrichtungen und Projekten", kommentiert Steffen Joswig, Geschäftsführer bei Camelot ITLab, das soziale Engagement seines Unternehmens.



Das Engagement von Caritas international und der lokalen Partner in den Projektländern vermittelt vernachlässigten Kindern und Jugendlichen wichtige Basiskompetenzen. Das Ziel ist, sie so zu stärken und zu befähigen, dass sie ihr Leben eigenständig meistern und mögliche Probleme oder Belastungen aus eigener Kraft bewältigen können. Dabei spielt neben emotionaler und psychischer Stärkung die Bildung eine besonders wichtige Rolle. Mit dem Engagement als Caritas-Teampartner beim "Schauinslandkönig 2018" unterstützt Camelot Caritas dabei, Bildungslücken durch individuelle Betreuung zu schließen. Ergänzend zum Regelunterricht unterstützen Caritas-Mitarbeitende je nach Bedarf die Kinder und Jugendlichen in Form von Hausaufgabenbetreuung, Nachhilfe und Förderkursen.



Spenden werden auf www.caritas-international.de/schauinslandkoenig entgegengenommen.



Das Freiburger "Schauinslandkönig 2018" ist Deutschlands größtes Bergzeitfahren für Jedermann und Jederfrau. Es findet am Sonntag, den 15. Juli 2018 am Freiburger Hausberg Schauinsland statt.



Über Camelot ITLab



Camelot Innovative Technologies Lab (Camelot ITLab) ist das führende SAP-Beratungsunternehmen für digitalisiertes Value Chain Management. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung begleitet Camelot ITLab Kunden in deren digitaler Transformation. Das Leistungsspektrum reicht vom strategischen Dialog zu aktuellen Herausforderungen in der digitalen Welt bis zur Umsetzung der neuen, digitalen Lösungen. Als Teil der CAMELOT Group mit weltweit 1.700 Mitarbeitern steht Camelot ITLab für Kundenorientierung, Innovationen, höchste Qualität und End-to-End-Lösungen. From Innovations to Solutions.



OTS: Camelot ITLab GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/128234 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_128234.rss2



Pressekontakt: Sandra Gschwendner - Head of Corporate Communications Camelot ITLab GmbH Radlkoferstr. 2 81373 München Tel.: +49 (0)89 741185-426 Email: sgsc@camelot-itlab.com www.camelot-itlab.com