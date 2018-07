Bonn (ots) - Alle notwendigen Buchungen und Dokumente, die passende Kleidung und Schuhe, Medikamente, Sonnenschutz und vieles mehr - jeder kennt das: Vor dem Urlaub gilt es an viele wichtige Dinge zu denken. Und dazu zählt auch die Vorbereitung der Finanzen. Mit der norisbank Urlaubs-Checkliste erhalten die urlaubsfreudigen Deutschen wertvolle Finanz-Tipps. So wird die Urlaubsvorbereitung auf der Finanz-Seite kinderleicht:



1. Maestro-Card fürs Ausland freischalten



Um im Ausland die Maestro-Card nutzen zu können, muss diese im Falle einer außereuropäischen Auslandsreise bei der Bank bereits vor dem Urlaub für die Nutzung im Urlaubsland freigeschaltet werden. Für norisbank Kunden geht das auch ganz einfach im Online-Banking.



2. Kreditkartenlimit prüfen



Auch das Kreditkartenlimit sollte noch vor der Abreise geprüft werden. Denn ein Kreditrahmen, der im Alltag völlig ausreicht, kann im Urlaub schnell mal zu klein sein, wenn die Karte mit höheren Beträgen bzw. häufiger als sonst eingesetzt wird.



3. App der Bank herunterladen



Die Bank einfach in die Tasche stecken und mitnehmen auf Reisen? Kein Problem! Einfach die App des eigenen Finanzinstituts noch vor dem Urlaub herunterladen. So kann vieles überall auf der Welt schnell und bequem mobil erledigt werden - zum Beispiel der Kontostand gecheckt, Kreditkartenumsätze noch vor dem Erhalt der Abrechnung geprüft oder Überweisungen getätigt werden.



4. Nicht zu viel Bargeld mitnehmen



Darüber lässt sich sicher streiten, vor allem weil Cash bei den Deutschen einer aktuellen norisbank Umfrage zufolge nach wie vor beliebt ist und durchaus auch der Wechselkurs in manchen Ländern beim Bargeld attraktiv sein kann. Im Urlaub gilt aber: aus Sicherheitsgründen sollte nicht zu viel Bargeld schon im Reisegepäck mit an den Urlaubsort genommen werden. Auf jeden Fall sollte jedoch an etwas Cash für die erste Taxifahrt, eine Übernachtung oder Snacks nach der Ankunft gedacht werden. Und nicht vergessen: Restgeld am besten noch im Ausland zurücktauschen, es sei denn man beabsichtigt bereits die nächste Reise in das Land und bewahrt das Restgeld gerne für den nächsten Urlaub auf.



5. In Landeswährung bezahlen



Vor allem außerhalb der Eurozone wird beim Karteneinsatz zum Beispiel am Geldautomaten (ATM) oder beim Bezahlen im Handel oft die Wahlmöglichkeit angeboten, die Buchung in der Landeswährung oder in Euro auszuführen. Wählt man hierbei die Option Euro, wird oft noch eine Extragebühr des Betreibers und - abhängig von den Konditionen der Karte - gegebenenfalls zusätzlich das Auslandseinsatzentgelt fällig. Deshalb unser Tipp: Das Bezahlen und Abheben in der Landeswährung ist meistens wesentlich günstiger.



6. Weltweit flexibel mit "Mastercard direkt"



Zusätzlich zum Bargeld und der freigeschalteten Maestro-Card komplettiert die Kreditkarte oftmals mit einigen Vorteilen das Reiseportemonnaie. Wer dabei fürchtet, beim Einsatz von Kreditkarten den Überblick über seine Ausgaben zu verlieren, hat mit der "Mastercard direkt" eine interessante Alternative. Diese innovative Karte bietet die norisbank seit kurzem an. Für 24 Euro Jahresbeitrag bietet sie den norisbank-Kunden volle Kostenkontrolle durch die tägliche Abbuchung der getätigten Umsätze direkt vom Girokonto. Zudem sind 12 Bargeldauszahlungen im Jahr an allen Geldautomaten weltweit seitens der norisbank kostenfrei. Und wer noch öfter kostenfrei im Ausland abheben will, kann dies sogar jederzeit an rund 29.000 Geldautomaten der norisbank Kooperationspartner* tun. Und ein weiterer Vorteil dieser Karte: es fällt kein Auslandseinsatzentgelt beim Bezahlen in Fremdwährung an.



7. Wichtig im Notfall



Wer seine Maestro-Card oder Kreditkarte verliert bzw. gar Opfer eines Diebstahls wird, sollte die Karte so schnell wie möglich, beispielsweise über den allgemeinen Sperr-Notruf mit der Telefonnummer 116 116 (im Ausland mit der Vorwahl für Deutschland) sperren lassen. Für alle Fälle sollte man deshalb diese Telefonnummer und die Karten-Nummer(n) möglichst auf Reisen gesondert dabei haben, um jederzeit schnell reagieren zu können und sich vor größeren Schäden zu schützen. Bei der norisbank können Kunden für die telefonische Sperrung der Maestro-Card auch alternativ die 030 - 310 66 005 wählen und für die Kreditkarte die 030 - 310 66 010.



* Die Kooperationspartner im Überblick: Bank of America (USA), Barclays (Großbritannien, Kenia, Mauritius, Tansania, Simbabwe), BNP Paribas (Frankreich mit Übersee), Scotiabank bzw. Bank of Nova Scotia (Kanada, Chile, Mexiko, u.a.), Westpac (Australien, Neuseeland), TEB (Türkei) und BGL (Luxembourg).



Mehr zu den weltweiten Einsatzmöglichkeiten der "Mastercard direkt" auf unserer Website: https://www.norisbank.de/produkte/mastercard-direkt.html



Mehr Informationen zur norisbank finden Sie unter www.norisbank.de



