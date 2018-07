Neckarsulm (ots) - Volkskrankheiten wie Bluthochdruck, Diabetes und Adipositas rücken gesündere Ernährung immer wieder in den Fokus. Mit einer eigenen Reduktionsstrategie hat sich Kaufland das Ziel gesetzt, bis 2021 den Zucker-, Salz- bzw. Fettgehalt bei mehr als 300 Eigenmarken-Artikeln um durchschnittlich 20 Prozent zu reduzieren. An Reduktionsmaßnahmen arbeitet das Unternehmen seit 2015 kontinuierlich. Mit Erfolg: Cerealien wie K-Classic Choco Happs und Milchprodukte wie der K-Classic Knusperjoghurt wurden bereits um bis zu 22 Prozent zuckerreduziert. Der Zuckergehalt im K-Classic Kinderquark wurde um 12 Prozent reduziert. Beim K-Classic Sahnekefir konnte nicht nur der Zucker um rund 15 Prozent reduziert, sondern auch der Fruchtanteil um 11 Prozent erhöht werden. In den K-Classic Schmelzkäsescheiben ist 22 Prozent weniger Fett enthalten, ebenso wie bei der K-Classic Salami Pur Porc mit 19 Prozent. Bei Letzterer wurde zudem auch der Salzgehalt um 25 Prozent reduziert.



Zucker und Salz kriegen ihr Fett weg



Die Reduktionsstrategie lässt sich aber nicht alleine umsetzen. Bereits bei der Produktentwicklung arbeitet Kaufland zusammen mit seinen Lieferanten daran, gesündere Alternativen anzubieten. Zentrale Produktgruppen sind bei den Eigenmarken neben den bereits genannten allgemein alkoholfreie Getränke, das Tiefkühlsortiment, Käseartikel, Brotaufstriche, Backwaren sowie das Wurst- und Fleischsortiment. Aber auch im Markenartikelsortiment finden regelmäßig Gespräche statt, um entsprechende Fortschritte zu erzielen.



"Zucker, Salz und Fett im Übermaß sind Treiber weit verbreiteter gesundheitlicher Probleme. Mit unserer Reduktionsstrategie möchten wir einen positiven Beitrag zur Vermeidung entsprechender Krankheiten leisten. Daher betrachten wir die Inhaltsstoffe im Dreiklang und legen den Fokus - wo immer möglich - auf eine gesamtheitliche Reduktion. Besonders wichtig sind uns dabei Produkte, die überwiegend von Kindern gegessen werden", so Stefan Bachmann, Leitung Kaufland-Marken-International. "Wir prüfen bei allen relevanten Produkten unserer Eigenmarken, wie wir Zucker, Salz und Fett weiter reduzieren können. Für uns erfolgt das als Reinreduktion. Den Einsatz von Ersatzstoffen schließen wir konsequent aus."



Transparenz und Aufklärung



Wie wichtig das Thema gesündere Ernährung und Reduktion ist, belegt auch eine aktuelle Studie des DLG Food Research seitens der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft. Demnach versuchen 59 Prozent ihren Verzehr von Zucker zu reduzieren. Beim Fett sind es 52 Prozent, beim Salz immerhin noch 46 Prozent. Allerdings ist in diesem Bereich noch viel Aufklärung gefragt. Daher arbeitet Kaufland an einem transparenten System, die Dokumentation der Reduktionsschritte bei Produkten für Kunden zugänglich zu machen. Neben regelmäßigen Rezept- und Ernährungstipps auf unterschiedlichsten Kanälen gibt Kaufland zudem in seiner "Zuckerfrei"-Broschüre Antworten auf Fragen zu Zuckeralternativen.



Darüber hinaus engagiert sich Kaufland seit 2010 an Schulen zur Ernährungsaufklärung. Im Rahmen des Europäischen Schulobst- und Schulmilchprogramms verteilt das Unternehmen wöchentlich frisches und saisonales Obst und Gemüse. Bis heute wurden mehr als 114 Tonnen gespendet. Allein in Baden-Württemberg profitieren insgesamt mehr als 4.000 Kinder von der wöchentlichen Versorgung mit Vitaminen. Das EU-Programm soll Kindern helfen, sich gesund zu ernähren, indem sie bessere Essgewohnheiten entwickeln.



Über Kaufland



Kaufland ist ein international tätiges Einzelhandelsunternehmen mit über 1.270 Filialen und rund 140.000 Mitarbeitern in sieben Ländern. Bundesweit handelt es sich um rund 660 Filialen und rund 75.000 Mitarbeiter. Mit durchschnittlich 30.000 Artikeln bietet das Unternehmen ein großes Sortiment an Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs. Der Fokus liegt vor allem auf den Frischeabteilungen Obst und Gemüse, Molkereiprodukten sowie Fleisch, Wurst, Käse und Fisch. Als Teil der Schwarz Gruppe gehört Kaufland, mit Sitz in Neckarsulm in Baden-Württemberg, zu den führenden Unternehmen im Lebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Ein wichtiger Bestandteil der Unternehmenspolitik ist, Verantwortung für Mensch und Umwelt zu übernehmen. Dabei achtet Kaufland besonders auf die nachhaltige Gestaltung des Sortiments.



