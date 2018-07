Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zeigt am Donnerstagvormittag eine leichte Erholung nach den deutlichen Kursverlusten des Vortags. Weiterhin bleibt aber der neu aufgeflammte Handelsstreit das beherrschende Thema an den Finanzmärkten. Man wisse derzeit nicht, was als nächstes komme, meint ein Marktanalyst: "Jede Annäherung in diesem Konflikt könnte eine Erleichterungs-Rally zünden, jede weitere Eskalation neue Kursverluste."

Insgesamt steige aber die Angst vor Störungen der Weltwirtschaft von Tag zu Tag, was auch der Einbruch der Rohstoffpreise vom Vortag belegt, so ein Händler. Etwas für Ablenkung sorgt die nun angelaufene Berichtssaison zum zweiten Quartal, wobei die ersten Ergebnisse von den Anlegern durchzogen aufgenommen worden sind. Am Nachmittag dürften vor allem neue Daten zur US-Inflation im Mittelpunkt stehen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.05 Uhr um 0,37 Prozent im Plus auf 8'715,00 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) legt um 0,10 Prozent auf 1'436,50 Zähler zu und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,30 Prozent auf 10'456,28 Zähler. Von den 30 grössten Titeln notieren 16 im Plus, 13 im Minus und einer (Kühne+Nagel) unverändert.

Gestützt werden die Indizes vor allem von klaren ...

