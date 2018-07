Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Der Konsumgüterhersteller Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) will seine Preise anheben, so die Experten vom "ZertifikateJournal"."Wir rechnen mit insgesamt höheren Preisen vor allem in unserem Klebstoffgeschäft", habe Firmenchef Hans Van Bylen der "Rheinischen Post" gesagt. Grund seien die deutlich gestiegenen Einkaufspreise für Rohstoffe wie Öl oder auch bestimmte Edelmetalle. Van Bylen habe überdies die Prognosen bestätigt, wonach die Erlöse 2018 um zwei bis vier Prozent und die bereinigte Umsatzrendite von 17,3 auf mehr als 17,5 Prozent steigen solle. Wer dem DAX-Wert im kommenden Jahr daher zumindest eine stabile Entwicklung zutraue, könnte einen Blick auf eine neue Aktienanleihe (ISIN DE000CA2JS40/ WKN CA2JS4) der Commerzbank werfen. Der Basispreis sei bei 108,93 Euro eingezogen worden, also in etwa auf dem aktuellen Niveau der Aktie. Der Zinssatz des Papiers betrage 7,25 Prozent p.a. (Ausgabe 27/2018) (12.07.2018/alc/n/a) ...

