Bonn (www.anleihencheck.de) - Die weitere Eskalation im Handelsstreit zwischen den USA und ihren Handelspartnern - insbesondere China - sorgte gestern zunächst für eine erhöhte Nachfrage nach als sicher angesehenen US-Staatsanleihen, so die Analysten von Postbank Research.In der Folge habe die Rendite 10-jähriger Treasuries zunächst von 2,87% bis auf 2,82% nachgegeben. Im Anschluss sei es aber mit der Veröffentlichung stärker als erwartet ausgefallener Daten für die US-Produzentenpreise, die die Leitzinserwartungen in den USA forciert hätten, zu einer moderaten Gegenbewegung gekommen. Am Abend hätten 10-jährige Treasuries mit 2,84% aber immer noch um 3 Basispunkte unter ihrem Niveau vom Vortag rentiert. ...

