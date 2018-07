Trump kritisiert Deutschland während NATO-Gipfel DE30 versucht 12.450 Punkte-Marke zu überwinden Thyssenkrupp (TKA.DE) steigt nach Citi-Empfehlung

Die wichtigsten Aktienindizes der Wall Street folgten den Fußstapfen ihrer europäischen Pendants und schlossen die gestrige Sitzung niedriger. Die Marktstimmung änderte sich jedoch während der asiatischen Sitzung, da überall auf dem Kontinent Gewinne zu beobachten waren. Der australische S&P/ASX 200 (AUS200) und der chinesische Hang Seng (CHNComp) legten beide um 0,85% zu, während der Nikkei (JAP225) in Japan sogar 1,17% an Wert gewann. Nach einer optimistischen asiatischen Sitzung eröffneten die Aktienmärkte in Europa hauptsächlich im grünen Bereich. Russische Aktien können als Underperformer bezeichnet werden, da der RTS-Index (RUS50) der einzige große europäische Index ist, der mit einem bärischen Gap in den Handelstag startete. In den ersten Handelsminuten sind Raffinerien die größten Underperformer. Auf der anderen Seite weisen Bergbauunternehmen und Medienaktien ...

