Porsche ist auf Rekordjagd: Mit weltweit 130.598 ausgelieferten Fahrzeugen hat der Sportwagenhersteller in den ersten sechs Monaten den bisherigen Höchstwert aus dem vergangenen Jahr nochmals um drei Prozent übertroffen. Damit sei das erste Halbjahr 2018 das erfolgreichste in der Unternehmensgeschichte, teilt Porsche mit. Auf dem Heimatmarkt Deutschland legte Porsche im ersten Halbjahr 2018 um elf Prozent zu; in Europa insgesamt um neun Prozent.

