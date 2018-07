Lira-Verfall und hohe Inflation: Die Märkte misstrauen der neuen türkischen Regierung. Nun soll es ausgerechnet Erdogans Schwiegersohn richten.

Mit schwungvolle Ankündigungen will der neue türkische Finanz- und Schatzminister Berat Albayrak das Vertrauen der Märkte wiederherstellen. "Wir werden Maßnahmen ergreifen, um die Inflation so schnell wie möglich auf einen einstelligen Wert und dann auf unser Ziel zu reduzieren", erklärte Albayrak am Donnerstagvormittag in Ankara.

Damit versucht der neue Superminister für die wirtschaftliche Entwicklung Befürchtungen entgegenzutreten, dass der türkischen Führung die Attraktivität des Landes an den Finanzmärkten egal sei. Offenbar mit Erfolg: Nach Albayraks Ankündigung notierte die türkische Lira zum US-Dollar bei 4,81 Lira pro Dollar - und damit rund 2,6 Prozent fester als am Vortag.

Erst in der Nacht zu Donnerstag hatte Präsident Erdogan, dessen Schwiegersohn Albayrak ist, neue Zinsspekulationen losgetreten und die türkische Währung im Vergleich zum Dollar auf ein historisches Tief von 4,98 Dollar gedrückt.

Anfang der Woche hatte sich Erdogan per Dekret eine stärkere Kontrolle über die Zentralbank gesichert. "Wir haben viele Instrumente. Ich denke, wir werden die Zinsen in nächster Zeit fallen sehen", zitierte ihn die Zeitung "Hürriyet".

Albayrak müht sich nun, den Eindruck der Einflussnahme auf die Notenbank zu vermeiden. "Es ist nicht akzeptabel, dass die Unabhängigkeit der Zentralbank ...

